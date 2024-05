Diego Bastos, Manuel Román y Javier Zulueta, ante la cita del Corpus en Sevilla

Los novilleros Diego Bastos, Manuel Román y Javier Zulueta componen el cartel de la cuarta novillada de abono en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, que se celebrará este jueves con motivo de la festividad del Corpus. Una terna de lujo que se enfrentará a los novillos de Talavante en una tarde que promete rivalidad entre tres de los novilleros punteros del momento.

Los tres novilleros se han reunido en un tentadero en la ganadería Hijos de Dolores Rufino como prueba previa a la importante cita de Sevilla. En la finca Buena Vista, a pocos kilómetros de Sevilla y a las puertas de la marisma, torearon excelentes becerras y mostraron un nivel muy alto que crea grandes expectativas para este jueves ante el exigente público de Sevilla.





PREGUNTAS



1. ¿Qué se siente al pisar la Maestranza?

2. ¿Cómo definiría al público de Sevilla?

3. ¿Cómo llega a la cita del jueves?

4. ¿Qué apoyos ha tenido hasta ahora en su carrera?

5. ¿Cuáles son sus referentes?

6. ¿Cuál es la mejor definición de su toreo?

7. ¿Qué puede suponer un triunfo este jueves?

8. ¿Cómo valora el momento actual de las novilladas?

9. ¿Cuál es la mejor forma de aprender el toreo?

10. ¿Su mejor tarde hasta el momento?

11. ¿Piensa en la alternativa?



DIEGO BASTOS

1. Al pisar la Maestranza siento realizar un sueño, estar en mi casa y sentirme bien por pisar ese albero.

2. El público de Sevilla es un público respetuoso y muy entendido, que te sabe esperar, que mira bien las cosas con detalle y que cuando tú te entregas, ellos también se entregan.

3. Llego muy preparado y muy ilusionado con este día tan bonito. Con mentalidad de que pase algo grande. Pienso aportar toda mi entrega y mis ganas para que vean un novillero ya hecho.

4. He tenido grandes apoyos en mi corta carrera, empezando por la Escuela Taurina de Sevilla con el maestro Luis de Pauloba, Curro Sierra, Pepe Luis Vargas… Mi padre, el maestro Luis Vilches, mis apoderados Oscar Fernández y Pedro Chicote, ganaderos… Han sido tantos que seguramente se me olvidará alguno.

5. Mis referentes pueden ser antiguos como Joselito El Gallo, Pepín Martín Vázquez, Pepe Luis Vázquez… De ahora, Morante y José Tomás. En ellos te fijas y ya vas adquiriendo lo que tú sientes en tu toreo.

6. La mejor definición es una palabra: pureza. Intento hacerlo siempre todo muy puro y con la máxima entrega también.

7. Un triunfo puede suponer un punto y aparte y también un punto y final a la etapa como novillero con caballos. Espero que así sea y que los aficionados vean a Diego Bastos.

8. El momento actual de las novilladas es muy bueno ya que hay muchos novilleros y buenos y también plazas y empresarios que se están entregando para dar novilladas. Creo que estamos intentando aportar todos.

9. La mejor forma de aprender es viendo el toreo, entrenando y escuchando.

10. Mi mejor tarde la tengo fresca porque fue en Constantina en mi primera encerrona como novillero. Fue para mí muy importante y se rubricó muy bien, fue de las más redondas que he tenido.

11. Ya uno piensa en la alternativa, me veo con ganas de aprovechar lo que tengo este año y se ve próxima la alternativa.

MANUEL ROMÁN

1. Cuando pisas la Maestranza se tienen sensaciones mágicas, ya que es un marco incomparable y es la plaza con la que soñaba desde niño.

2. Es un público muy entendido y con mucha categoría.

3. Creo que llego en mi mejor momento desde que empecé. Me siento mucho más a gusto delante de los animales y puedo expresar mi toreo de mejor manera. Noto que he evolucionado mucho este invierno y que llego en un momento bueno.

4. Gracias a Dios he tenido muchos apoyos tanto de toreros como de ganaderos, pero no me gustaría decir nombres porque seguro que me dejo a alguien atrás y eso no me gusta.

5. Por orden de antigüedad, mi referente es Manolete, luego el maestro Curro Vázquez y también el maestro Joselito.

6. Me gustaría que me definiera la gente, no debo ser yo quien defina mi toreo. Pero sí es verdad que lo que me gusta es sentir delante de los animales y torear lo más despacio posible.

7. Sería para mí algo muy importante y algo mágico, tanto por la repercusión que tiene de cara a darme a conocer como interiormente, me sentiría un afortunado al salir a hombros de la Maestranza.

8. Creo que es un momento muy bueno porque hay novilleros muy buenos, de mucho nivel, y también creo que la afición está asistiendo mucho más a las novilladas.

9. La mejor forma es viendo vídeos y alimentándote del toreo que a ti te llena y luego llevarlo a cabo con los animales.

10. No podría decir sólo una, ya que he disfrutado de muchas tanto el año pasado como éste. Recuerdo un festival en Granada, mi tarde en El Puerto, mis dos tardes recientes de Córdoba… Me quedo con varias.

11. No me he planteado aún la alternativa, ahora solo pienso en la tarde del jueves en Sevilla.

JAVIER ZULUETA

1. Es una sensación única que no sucede en otras plazas, por lo menos para mí, porque es la que considero mi plaza, en la que me he criado y en la que tantas grandes faenas he visto, por lo tanto pisar ese albero me hace sentir más torero.

2. Es un público al que le gusta el torero bueno y que entiende y sabe lo que ve.

3. Llego muy preparado y con mucha ilusión desde el día que me dijeron la fecha. Con ganas de que pasen cosas bonitas.

4. Fundamentalmente destacaría el apoyo de mi familia, son los que desde primera hora me han ayudado y me han apoyado y siguen haciéndolo. Es verdad que ahora tengo también el apoyo de la empresa Pagés, de Ramón Valencia, que están apostando por mí y creo que es bonito.

5. Principalmente José Antonio Morante de la Puebla, al que he admirado desde chico, aunque hay muchos toreros que me inspiran y me llenan como pueden ser Juan Ortega y Pablo Aguado.

6. Diría que es un toreo fiel a mi personalidad, trato de no parecerme a nadie y expresar lo que yo siento en ese momento.

7. Un triunfo sería una recompensa a todos los entrenamientos y a todo el esfuerzo que se hace por la ilusión de torear en Sevilla. También tendría una repercusión de cara al público y a la temporada y sería además una satisfacción mía propia.

8. Creo que estamos en el mejor momento de las novilladas porque hay muchos compañeros que aprietan mucho y sobre todo que el aficionado está acudiendo a las plazas. Hay interés y el público tiene ganas de ver el futuro.

9. La forma de aprender es con afición, creo que es la base de todo y sin ella no se puede mejorar y progresar en tu toreo.

10. Hay muchas tardes en las que he estado muy a gusto, pero quizá la más reciente y más especial para mí fue el debut con caballos en Olivenza.

11. Desde que uno decide ser torero sueña con esa alternativa, pero está claro que las cosas hay que hacerlas con cabeza, no con el corazón sólo, y hay que hacerlo cuando uno esté preparado.