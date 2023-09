Díaz Ayuso: "El Juli es uno de los más grandes nombres de la tauromaquia española y mundial”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado hoy en la Plaza de Toros de Las Ventas una exposición monográfica dedicada a Julián López, El Juli, “uno de los más grandes nombres de la tauromaquia española y mundial”, que se despedirá de la afición madrileña en la próxima Feria de Otoño.

Como ha recordado la jefa del Ejecutivo madrileño, El Juli “ha vivido en la plaza sensaciones que la han engrandecido como persona, pero jamás ha perdido ni la verdad ni la intensidad en su trayectoria profesional”. “Ha atravesado momentos fáciles de gozar del favor del público y otros mucho más duros y en todo este tiempo nunca perdió la energía, el compromiso, la vocación o la magia”, ha asegurado, para añadir que “su carrera ha sido deslumbrante, propia de un niño prodigio”.

La presidenta ha continuado señalando que desde la Comunidad de Madrid, quienes la presiden, deben “ser conscientes del legado heredado”. “Tenemos que cuidar la fiesta, respetarla y promocionarla para que llegue en las mejores condiciones a las siguientes generaciones. Ya no es una cuestión de si nos gustan o no los toros, ya no es una cuestión de afición... es de responsabilidad con un legado cultural que heredamos por el hecho de encontrarnos en la región que alberga la primera plaza de toros del mundo”, ha destacado para añadir, que es, por tanto, “una obligación”.

El homenajeado, Julián López El Juli, ha reconocido durante su alocución que "ver esta exposición aquí me hace tener muchos sentimientos que no son fáciles de manejar. En esta plaza he vivido los momentos más intensos y más duros de mi carrera. Toda mi trayectoria está reflejada en esta muestra y en estos momentos últimos de mi carrera tengo cierta melancolía de lo que ha pasado y de lo que he vivido".

A una semana escasa de su retirada, El Juli ha destacado que "en esta exposición se ven muchos números sobre lo que ha sido mi carrera pero mi mayor satisfacción son las sensaciones que he vivido en una plaza de toros”.

ABIERTA HASTA EL 12 DE OCTUBRE

La sala Antonio Bienvenida acogerá la muestra sobre la trayectoria profesional del diestro de Velilla de San Antonio, que celebra sus 25 años de alternativa este año y que, como él mismo anunció el pasado mes de julio, se retirará de los ruedos en 2023, realizando su último paseíllo en el coso más importante del mundo el 30 de septiembre.

La muestra estará abierta al público desde este domingo, 24 de septiembre, hasta el 12 de octubre y se podrá visitar los días de festejo, que será gratuita en horario de mañana y que por las tardes, al coincidir con los espectáculos taurinos de la feria, requerirá de la entrada para poder acceder.

Organizada por el Gobierno regional y la empresa gestora Plaza 1, esta exhibición sobre El Juli, reúne significativas piezas que van desde sus trajes más emblemáticos, a capotes de paseo, carteles, fotografías, algunas cabezas de toro históricas y trofeos.

La Comunidad de Madrid distinguió el pasado mes de marzo a esta figura del toreo con el Premio de la Cultura, en la categoría de Tauromaquia, en la XXI edición de estos galardones, en reconocimiento a su carrera como matador de toros en la que encabezó el escalafón en 1999, 2000 y 2002.