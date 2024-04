Daniel Medina, ante su debut en Las Ventas: "Necesito que salgan las cosas bien"

Daniel Medina se presentará como novillero con picadores este domingo 7 en la novillada que abre el mes de abril en la Plaza de Toros de Las Ventas (18h.). En el cartel se anuncia junto a Fabio Jiménez y Tristán Barroso con novillos de Toros de Brazuelas.



El vallisoletano debutó con caballos en 2022 en Pesaguero (Cantabria), cortando tres orejas y un rabo. La pasada temporada se presentó en La Maestranza de Sevilla y La Misericordia de Zaragoza. Terminó la temporada participando en las ferias de novilladas de Villaseca de la Sagra (Toledo), Arganda del Rey (Madrid) y alzándose con el “Zapato de Oro” de Arnedo (La Rioja).



Ahora afronta una de las citas más importantes de su carrera: debutar ante la afición venteña. “Desde pequeño siempre soñaba con poder verme vestido de luces y hacer el paseíllo en Las Ventas y por fin este domingo se va a hacer realidad”, apunta Daniel.



Toros de Brazuelas es una ganadería que conoce bien y con la que va a asumir otros compromisos esta temporada: “Me siento torero de la casa y tengo mucha afinidad con la familia. Ojalá que salgan las cosas como deseo, por mi parte y por la del ganadero, una persona muy importante en mi carrera”.



El joven novillero es consciente de que un triunfo en Madrid a principios de temporada le puede abrir las puertas de otras ferias. “Necesito que salgan las cosas bien. Sé que no es fácil que salga todo lo que quiero hacer, pero lo que sí es seguro es que no me dejaré nada en el hotel”, afirma Medina.