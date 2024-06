Curro Diaz y Escribano ante 'adolfos' y un debut local, en la mixta de Arenas de San Pedro

Esta mañana se ha presentado la extraordinaria corrida de toros mixta que se celebrará el24 de agostoenArenas de San Pedro, con motivo de las ferias y fiestas 2024, en la queCurro DíazyManuel Escribanolidiarán cuatro toros deAdolfo Martín,y el novillero sin picadoresJulio Méndez, se presentará ante sus paisanos, lidiando dos novillos dePablo Mayoral.

El acto ha tenido lugar en el Castillo Condestable Dávalos, y ha contado con la presencia de:Juan Carlos Sánchez, alcalde de la localidad;Germán Mateos Blázquez, teniente de alcalde de Arenas de San Pedro;Juan Gabriel MorenoGil, concejal de fiestas;Nacho de la Viuda, director ejecutivo de Tauroemoción; y el jovenJulio Méndez, uno de los protagonistas del cartel, natural de Arenas de San Pedro.

El alcalde ha destacado el gran cartel que Tauroemoción ha organizado un año más en Arenas de San Pedro y ha puesto en valor la inclusión de Julio Méndez, una joven promesa del toreo que está llevando el nombre de Arenas de San Pedro por todos los certámenes taurinos a nivel nacional. Por su parte, el director ejecutivo de Tauroemoción, ha destacado la presencia de la prestigiosa ganadería de Adolfo Martín, que despertará el interés de muchos aficionados en la comarca.

Por su parte,Julio Méndez, se ha mostrado ilusionado ante el compromiso de debutar en su localidad natal: 'El día 24 de agosto es un día muy especial para mi porque me voy a presentar en el pueblo donde he nacido y porque me llena de responsabilidad estar acompañado de dos figuras del toreo como Curro Díaz y Manuel Escribano, a los que tengo gran respeto y admiración. Seguro que va a ser un día muy bonito en el que vamos a disfrutar todos'.