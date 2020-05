El Cordobés: “Torearé las corridas que hagan falta para ayudar a los más necesitados”

Manuel Díaz "El Cordobés", tras el anuncio de reaparición truncada por el coronavirus, realizaba este fin de semana las primeras declaraciones en la entrevista realizada en las redes sociales de la empresa Tauroemoción por la periodista burgalesa Leticia Ortiz. Con un inicio serio, al tratar temas de actualidad consecuencia del coronavirus, poco a poco, fue soltándose y sacando a relucir el carisma que le caracteriza, en una entrevista que superó las 13.000 visualizaciones.

El encuentro comenzó con el recuerdo y ánimos de El Cordobés a las familias que han perdido a sus seres queridos y trabajos. En muestra de apoyo, y como en otras muchas ocasiones ha hecho, se mostró solidario, “torearé las veces que haga falta para ayudar a los más necesitados”. A la vez, criticó el ninguneo de los gobernantes a los profesionales del sector taurino, “las ayudas son necesarias para cualquier sector. El toreo es cultura, por lo que pido el mismo respeto para este, como para los demás sectores culturales” y fue autocrítico con la estructura taurina “nos ha faltado unión”. Tras la crítica política, ironizó con el dirigente estatal que horas antes manifestaba su incomodidad cuando se reivindican las corridas como cultura, “antes los ladrones eran héroes para el pueblo porque repartían su botín, después llevaban corbata, y ahora algunos ladrones -de cultura- no llevan corbata”.

REAPARICIÓN

Sobre la reaparición subrayó “nunca me ido, no he dejado de entrenar y, con buen criterio, decidí que tenía que parar para operarme de la cadera. No podía más”. Y concluyó “siento la necesidad de torear, vestirme de luces y que no me retire una lesión. Para mí el toreo lo es todo”.

Manuel Díaz es un hombre que todo lo consensua en familia, su mujer Virginia o su hermano. Con su hermano Chema, quien le ha acompañado a lo largo de los veintisiete años de trayectoria profesional, puso en común un único nombre para dirigir la nueva etapa, Alberto García, a quien citó ilusionado varias veces durante la entrevista, “Alberto y Tauroemoción forman un equipo moderno, hacen las cosas como a mí me gusta, tienen inquietudes y muchas ganas de trabajar”.

El Cordobés considera que tiene muchas cosas que aportar, “el día bueno de la feria lo llena cualquiera, hace falta que los días menos buenos haya alguien que transmita muchos valores que se pierden en la sociedad actual: humildad, respeto, cordialidad, compañerismo admiración…”. Y añadía, “hay mucha gente que me quiere ver, para ello, uno tiene que ser fiel a sí mismo y después al público. Nunca he querido ser el mejor, pero si ser el más honrado”.

La velada transcurrió entre divertidas anécdotas. El frustrado salto como espontaneo en Madrid por un millón de pesetas, entrenos vestido de luces, autógrafos en fotos de otros toreros, la firma de su primer contrato en una servilleta, el capote de paseo con el escudo de la legión, como conoció a su mujer…

INTENTO DE BOICOT ANTITAURINO

Superada la primera hora de entrevista, en un momento puntual, las visitas del directo aumentaron en escasos segundos. Un grupo de antitaurinos intentaron que la audiencia cayera invitando a poner la televisión para ver un suceso inventado con muchas víctimas en Italia. Rápidamente los seguidores taurinos y del propio torero alertaron del intento de boicot. Ni los seguidores, ni los dos protagonistas de la noche hicieron caso a semejante bajeza moral y todo quedo como una anécdota.