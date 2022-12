Convocada una nueva edición del Bolsín Taurino 'Zapato de Plata' de Arnedo

El Bolsín Taurino Riojano “Zapato de Plata” de 2023, que se celebrará en la jienense localidad de Guarromán los días 11 y 12 de febrero de 2023, ha quedado convocado, según ha informado a EFE el Consejo Sectorial Taurino de Arnedo.

El objetivo de este concurso es elegir a los 3 participantes de la novillada sin picadores, que se celebrará en la Plaza de Toros Arnedo Arena entre los días 18 y 19 de marzo de 2023, fin de semana en el que se conmemoran las Fiestas de San José en la ciudad riojana de Arnedo.

Podrán participar en la misma todos los aspirantes a novilleros con caballos, bien por libre o representando a escuelas taurinas, asociaciones o clubes, entre otros.

En las mismas bases del concurso se detalla que no podrán inscribirse novilleros que no tengan cumplidos los 16 años ni aquellos que hayan debutado con caballos tanto en Europa como en América.

Igualmente se les exige a los aspirantes estar inscritos en el Registro Oficial del Ministerio del Interior. La misma Comisión organizadora del concurso detalla como último día para presentar las documentaciones el 20 de enero de 2023.

El triunfador de la novillada de las ferias de marzo, de Arnedo, pasará a ser el ganador de la edición 2023 del Bolsín Taurino Riojano “Zapato de Plata”.

También se le dará derecho a ser anunciado en el cartel de la Feria taurina Zapato de Oro 2023, siempre y cuando haya debutado con caballos antes de dicha feria, y tendrá derecho a elegir la novillada a lidiar de entre las anunciadas para el ciclo.

Si hasta la fecha en que se celebre la Feria de novilladas Zapato de Oro 2023, el triunfador del Bolsín no hubiera debutado con caballos, o no deseara anunciarse ese año, podrá participar al año siguiente, pero no podrá elegir novillada.