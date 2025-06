El Coliseo de Atarfe anuncia un festejo mixto en horario nocturno en julio

El Ayuntamiento de Atarfe y el empresario Pedro Pérez ‘Chicote’ han desvelado este viernes en el Centro Cultural Medina Elvira los detalles de la segunda cita de la temporada en la plaza cubierta de la localidad granadina, un festejo que reunirá a dos matadores expertos en banderillas y un novillero debutante con grandes cualidades. La cita, que tendrá lugar el jueves 25 de julio a las 21:00 horas, incluirá la lidia de cuatro toros y dos novillos de Julio de la Puerta.

El cartel destaca por su apuesta por el espectáculo en el tercio de banderillas y por reunir a una terna con un marcado acento torero. El empresario ‘Chicote’ subrayó que se trata de un cartel “con muchas efemérides” y “hecho con pasión, cariño y corazón”, resaltando la implicación directa de uno de los espadas como artífice del festejo.

La cita también servirá para celebrar el 20º aniversario de la inauguración del Coliseo y el 25º aniversario de alternativa de uno de los toreros participantes, en un festejo con valor simbólico para el municipio. La alcaldesa, Yolanda Fernández, se mostró emocionada por reunir de nuevo a dos protagonistas de aquella corrida inaugural, y deseó que esta nueva edición “tenga el mismo éxito e ilusión”.

El novillero que debutará con picadores no ocultó su entusiasmo y su deseo de no quedarse atrás ante figuras tan consolidadas: “No me voy a dejar ganar la pelea”, afirmó con rotundidad.