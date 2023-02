El I Certamen 'Kilómetro Cero' del Palacio Vistalegre elige a sus seis finalistas

El certamen para novilleros sin picadores 'Kilómetro Cero' organizado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia dentro de la Fiesta del Toro 2023 ya tiene finalistas.

Tras las dos novilladas clasificatorias celebradas este viernes y hoy sábado, el jurado integrado por el ganadero de Los Eulogios Manuel Sanz de la Morena, el diestro Francisco José Espada y José María Costales, presidente de plazas de toros, ha dado su veredicto.

Así, este domingo harán el paseíllo en el Palacio Vistalegre los novilleros Pepe Luis Cirugeda (E.T. Navas del Rey), Sergio Sánchez (E.T. Badajoz), Alejandro Chicharro (E.T. Colmenar Viejo), Samuel Navalón (E.T. Albacete), Adrián Centenera (E.T. Fundación El Juli) y López Ortega (CITAR de Anchuelo).

Los seis novilleros lidiarán a partir de las 12 del mediodía novillos de las ganaderías de Zacarías Moreno y Ginés Bartolomé.