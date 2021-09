Casi tres horas de festejo con poco contenido

Muchos minutos, demasiados, los que tuvieron que pasar para que se sacase algo en claro de la tarde en el coso de la calle Feria. Cuando se está más pendiente del reloj que del ruedo, algo no funciona como debería. Empezando por los toros de Victoriano del Río, sosos, nobles, descastados y muy a menos. Decepción es la palabra. Y sobre la terna, Urdiales no pudo demostrar el toreo que tiene en sus muñecas en Albacete ya que su lote no colaboró. Perera toreó templado y ligado pero bastante despegado toda la tarde, cortando una oreja de mínima entidad tras una estocada muy defectuosa. Por último, Ginés Marín estuvo firme y dispuesto en ambos toros.

En primer lugar, Cóndor-168 salió abanto de salida y Urdiales bastante hizo con intentar veroniquearlo, con poco resultado ya que el toro no se entregaba. Tampoco lo hizo en una vara que fue marcada, y poco más. En los palos, se pusieron. Y ya. En labores muleteras, el riojano brindó al público y empezó doblándose de torera manera pese a que el astado sabía lo que se dejaba tras de sí. La brusquedad en la embestida dificultó el inicio a derechas aunque Diego siguió intentándolo pese a lo rebrincado del viaje. Acudía pronto pero a mitad del pase se desentendía, y no para bien. Con la zurda, el torero estuvo más a disgusto y sin demasiada cercanía, por lo que tampoco extrajo nada reseñable, salvo algún mal trago. Se fue a por la espada y metió la mano dejando una estocada delantera y un poco caída, precisando un golpe del puntillero.

Y el astado Poderoso-41, con menos remate de cuartos traseros, al regreso del descanso no quiso saber nada de nadie de salida y empujó con un pitón primero y en la segunda vara marcada, se dejó pegar. En banderillas, ni fu ni fa. Sosería, en resumen. Ya en la muleta, Urdiales mostró que había poco que rascar y únicamente pudo justificarse aunque quizás se hubiera agradecido que abreviase porque ya estaba todo el pescado vendido. Mató de estocada contraria y atravesada, y un golpe de puntillero.

Como segundo, Marginado-135 al que Perera tuvo que hacer más lidia sobre los pies, perdiendo pasos, ya que no permitía asentarse sobre para lancear a la verónica. En el peto, empujó con un pitón y se dejó pegar. En el quite variado, el pacense mostró actitud y aptitud, especialmente por chicuelinas, pero el toro no terminaba de entregarse. En la brega destacó por eficiencia Curro Javier, luciéndose y desmonterándose Javier Ambel. Miguel Ángel procuró llevarlo largo y templado pese a la escasa transmisión y sosería. Pulcritud sin apreturas a derechas y algo más de lucimiento y ligazón con la zurda, pero periférico y sin cruce. Sumó una serie irregular a izquierdas y al cambiar de mano y embeberlo en la tela, se logró lo más reunido y lucido de toda la faena. Final de faena de recursos para dejar un pinchazo sin soltar, otro más y estocada.

El quinto, Lastimado-132, que fue aplaudido de salida, Perera lo recibió por delantales y el burel ya dejaba entrever que no iba sobrado de casta, dando motivos para confirmar este extremo en un anodino puyazo y un punto más de viveza en banderillas. Puntito, más bien. El de la Puebla del Prior lo probó por ambos pitones, con algún enganchón, elevando el registro en la tercera serie, más jaleada por el público. Una más en la pala del pitón pero sin el eco anterior. En la zurda, ligado pero sin cruce y terminó de cogerle el aire a derechas de nuevo, templado y ligado pero nuevamente despegado. El ocaso de su labor fue más sucio por toques de muleta y deslavazado, en general. Mató de estocada trasera y caída tras desarme, provocando derrame. La oreja concedida con más que ajustada petición, resultó excesiva a todas luces.

El tercero fue Impuesto-131 y, tras salir de manera dubitativa de chiqueros, Marín lo mostró por ambos pitones que se movía por ambos pitones. Al entrar al peto, lo hizo con la cara alta y golpeando el estribo, llegando a derrumbarse el caballo, por lo que no fue picado y eso complicó las banderillas. Se fue Ginés a los medios, brindó al público y el toro daba la sensación de requerir un puyazo y también otra distancia, sin tanta cercanía. Así, vimos algunos muletazos sueltos sin solución de continuidad. Marín no estuvo mal ante un toro que no era fácil por exigente. Muy dispuesto y afanoso el diestro, sin duda. Dejó una estocada algo trasera, caída y atravesada, precisando ocho golpes de descabello.

Y en el que cerraba plaza, de Cortés, llamado Devoto-160, Marín volvió a darle unas verónicas con animosidad. A continuación, el toro golpeó el estribo en un puyazo testimonial, salió suelto y se cambió el tercio con igual presteza. Ginés volvió a mostrar disposición en un quite vistoso y variado con chicuelina, tafallera, otra chicuelina, cordobina y media verónica. Cumplió sin más el toro en banderillas para, ya en el tercio final, moverse con la cara alta en la muleta de Marín. El torero firmó un faena de quietud pese a un buen número de toques de muleta, donde todo lo puso el enfibrado matador ante un sexto ejemplar que acudía al cite pero sin una embestida cierta, sino todo lo contrario. El pinchazo hondo que terminó escupiendo y una estocada trasera le valieron el saludo desde el tercio tras minoritaria y difícil de explicar petición de oreja.

FICHA DEL FESTEJO



Albacete, jueves 9 de septiembre de 2021. 2ª de Feria. Algo más de media entrada sobre el aforo permitido.

Cuatro toros de Victoriano del Río y dos de Toros de Cortés (1º y 6º), bien aunque desigualmente presentados. Sosos, descastados y muy a menos.

Diego Urdiales, saludos desde el tercio y silencio

Miguel Ángel Perera, saludos desde el tercio tras aviso y oreja

Ginés Marín, ovación tras aviso y saludos desde el tercio