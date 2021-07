Casas: “El virus no va a poder con la calidad de la programación de Albacete”

Un día tan taurino como es el del 7 de julio, San Fermín, fue el elegido por la nueva empresa arrendataria del coso de la calle Feria para darse a conocer a los medios de comunicación, profesionales y aficionados locales en el patio de caballos del coso manchego.

De esta forma, Simón Casas, en la previa del acto, aseguró que “en Albacete hay una auténtica afición y hay generosidad para la Fiesta de los toros. Hay respeto al toro, es de las plazas que más aficionados tiene. Yo no soy comerciante, soy productor y antepongo la pasión artística y por la tauromaquia a cualquier objetivo, incluido el económico. Evidentemente, una empresa tiene que defender su economía y más en las circunstancias actuales de pandemia y de crisis. Pero lo que me motiva, nos motiva junto a Manuel Amador es la grandeza de la plaza de Albacete y la satisfacción del público. Siempre tenemos en mente la calidad. No es problema de calidad. La cantidad la marca la situación actual, que es fluctuante, la pandemia, el virus, los rebrotes, las variantes… El virus no va a poder con la calidad de la programación de Albacete. Estamos trabajando y estamos esperando para anunciarlo porque tenemos que ser realistas y marcar los tiempos en función de la coyuntura pandemia, pero la calidad aquí estará porque habrá figuras del toreo, habrá grandes ganaderías y, evidentemente, cuando se busca lo mejor, al final existe la mejor satisfacción porque el primer objetivo que debe tener un empresario es la satisfacción de la afición y el futuro de la Fiesta”

El productor francés confirmó que “tenemos fechas reservadas de la mayoría de las figuras del toreo, las mejores ganaderías y cada cosa a su tiempo. Hoy se trataba de una presentación ya que nos debemos a la afición de Albacete y principalmente yo, que tampoco me conocéis. Voy a intentar que se me conozca más. Los carteles serán de alta categoría y no será casualidad pero yo he montado durante 40 años toros en Francia, en Nimes, en Madrid, Valencia, Alicante. No lo digo yo, porque hay que tener humildad, pero las estadísticas lo demuestran y es difícil que no demos una feria exitosa porque con pasión, motivación, conocimiento y experiencia, porque la Tauromaquia no es una ciencia exacta, pero casi exacta cuando se busca la calidad”.

A continuación, el acto fue conducido de forma magistral por Javier López Galiacho quien, aparte de presentar a los diversos intervinientes, hizo un breve y brillante resumen de historia de la plaza de toros de Albacete, hablando de sus toreros y de otros que triunfaron en su día, ganaderos, y empresarios, remarcando que había hecho de alguacilillo dialéctico.

Posteriormente, intervino Vicente Casañ, vicealcalde y concejal de Cultura, Toros y Feria, anunciando la intención de que el museo taurino sea una realidad en 2023. Además, aseguró que era un día grande para Albacete porque volvían los toros, se contaba con una gran Escuela y que ya había empresa, asegurando que Simón Casas tenía las llaves de la plaza y en él a un colaborador exigente, augurando un futuro brillante.

Por su parte, Simón Casas dijo que llega a Albacete "de la mano de Manuel Amador que es una persona digna e íntegra. Es una dinámica de vida trabajar junto a él. La exigencia de aficionados, prensa y políticos me motiva para trabajar y lograr la excelencia en la tauromaquia. Mi universidad fue la tauromaquia y la vida y sus peguntas esenciales se hacen en el ruedo. Puedo fallar pero mi exigencia pasión, ética en mi trabajo y servidor de la Fiesta de los toros.”

El otro socio de la empresa, Manuel Amador, remarcó que “es un día tremendamente feliz para mi. Vuelven los toros a Albacete, son tiempos muy duros los que hemos pasado, esta es una fecha de encuentros y para mí es un sueño volver a mi tierra. He estado 8 años como empresario, me pude equivocar pero puse el alma en todo. Admiro a Simón Casas porque es un referente, 40 años en la élite llevando a los mejores toreros y plazas. Mis máximas serán trabajo, responsabilidad y dedicación. Hay una empresa pero nos gustaría que hubiese comunicación con todos, que no haya barreras ni tabúes. Albacete debe seguir siendo un referente. La categoría de los carteles debe ser fundamental. Albacete es de todos.”



Por último, el alcalde Emilio Sáez manifestó que “sin toros no hay feria. Simón, esta es tu casa. Amador te va a acompañar en esta experiencia vital. La exigencia es un valor que debe exigírsela a todos. Creo que Casas va a cumplir porque queremos que el nombre de Albacete siga sonando como lo ha hecho siempre. Se están perfilando los próximos carteles y creo que van a ser brillantes. Estamos a la expectativa de lo que suceda con el COVID. Y confiar que el futuro va a ser prometedor. Esta plaza es de nivel y tienen que venir los mejores. Tenemos la mejor escuela taurina de España y queremos que nuestros matadores y novilleros tengan éxitos. Y tenemos la seguridad de que la empresa cuenta con las mejores plazas. Somos una ciudad muy implicada y sabemos reconocer cuando las cosas se hacen bien. Vuestros éxitos serán los nuestros”.



Tras el acto, comenzó la primera clase práctica de la Escuela taurina. Con una buena entrada en los tendidos se lidiaron ejemplares de Iruelo, manejables en conjunto, para los alumnos de la Escuela Mario Honrubia, Samuel Navalón, Rubén Picazo, Alejandro González, Pablo Villora y Juan García Zamora.