Carmen Calvo, en COPE: "No voy a pedir perdón por ir a los toros, faltaría más"

"Me está gustando mucho Pablo Aguado, tan serio, quedándose tan quieto". Así ha respondido Carmen Calvo a la pregunta de Carlos Herrera sobre cómo estaba viendo la temporada taurina, que está a punto de concluir.

Este martes la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha sido entrevistada por el comunicador mejor valorado de la radio española tras la convocatoria electoral. La socialista ha explicado que "las pretensiones de Pablo Iglesias eran poco razonables", por lo que "el Gobierno no iba a funcionar". Además, ha destacado que el PSOE quiere gobernar con sus “escaños y acrecentarlos” de cara a los comicios y ha criticado al PP y a Cs por no abstenerse en la primera votación de investidura de Pedro Sánchez, que no prosperó.

Al finalizar su entrevista, la vicepresidenta ha mostrado su afición sin complejos por la tauromaquia. "Este año he ido a Granada a ver a José Tomás y en Las Ventas estuve en San Isidro viendo a Roca Rey, Castella y Paco Ureña", ha manifestado. Una afición compartida por otro peso pesado del PSOE, José Luis Ábalos, ministro de Fomento, además de secretario de organización del partido.

Natural de la localidad cordobesa de Cabra, donde es habitual verla en los tendidos de su plaza de toros, Carmen Calvo siempre ha defendido la vigencia de la Fiesta y la presencia de la tauromaquia como parte de la cultura de España. De hecho, la socialista se ha definido en más de una ocasión como "feminista, roquera y taurina".

"Cuando puedo, voy a los toros. Y no voy a pedir perdón por esto, faltaría más", ha concluido la dirigente socialista en su entrevista en COPE, donde también ha abordado temas como la exhumación de Franco del Valle de los Caídos o sus polémicas declaraciones sobre el feminismo.

“La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es democrática, pero sus contenidos son progresistas porque tienen que ver con un movimiento de izquierdas que la derecha no podría sostener”. Aún así, “la lucha por la igualdad es un asunto de Estado de todos los partidos, pero no su contenido”, ha manifestado.