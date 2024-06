Carlos Aragón Cancela, apoderado de Fonseca: "Dentro de la desgracia, ha sido un milagro"

"Dentro de la desgracia, ha sido un milagro", son las primeras palabras de Carlos Aragón Cancela para definir lo sufrido este domingo por Isaac Fonseca. Desde el Hospital Fraternidad Mufrespa-Habanta, el ganadero y apoderado ha explicado a COPE que "pese a que la noche la ha pasado en la UCI, desde esta mañana está en planta y si todo va bien, en un par de días podría recibir el alta".

Ese paso por la UCI se debió "a algunas radiografías con contraste que se le hicieron al llegar aquí. Se vio una pequeña mancha en el pulmón y una posible fractura en las costillas. Pero esta mañana afortunadamente se han descartado ambas y por eso le han mandado a una habitación de planta".

Cancela ha confesado que vivió "momentos muy duros porque ves entrar el pitón pero no lo que estaba haciendo dentro de la anatomía de Isaac. Por la zona en la que entró, pudo haber causado una desgracia irreparable. Así que hasta que el doctor García Padrós nos tranquilizó y nos dio el parte médico, no respiramos tranquilos".

Un parte médico escalofriante que decía lo siguiente: "Herida por asta de toro en cara posterior hemotórax izquierdo con una trayectoria ascendente de 20 cms. y que produce destrozos en músculos dorsal archo y paraveterbrales, alcanzando y contusionando parrilla dorsal y apófisis espinosas dorsales. Puntazo corrido en el tercio superior del muslo derecho. Es intervenido quirúrgicamente bajo sedacción y anestesia local en la enfermería de la plaza de toros y trasladado posteriormente al Hospital Fraternidad Mufrespa-Habana. Pronóstico grave".

Sobre la tarde de su pupilo, el torero colmenareño cree que "había estado muy centrado y demostrando que sabe torear. De ahí esa oreja que cortó en su primer toro. En su primero dejó constancia de que sabe correr la mano y torear a toros así en Madrid. No era la típica tarde de entrega y batalla. Yo había intentando rebajar la presión que algunos quieren meterle con la última puerta grade de un mexicano en Madrid que sigue siendo un logro del maestro Eloy Cabazos. Le dije que el día que tenga que llegar esa salida a hombros, llegará, pero que no se obsesione con ello".

De cara al futuro más cercano, Cancela ha reconocido que Isaac Fonseca "ya me ha dicho que no se quiere perder ninguna fecha. Pero ya le he dicho que volverá a torear cuando esté al cien por cien recuperado. Afortunadamente su carrera no depende de torear una corrida de toros más o menos. Si puede volver a torear dentro de quince días en Sahagún porque está recuperado, perfecto. Pero si no, no pasa nada. No hay que precipitarse", concluye su mentor.