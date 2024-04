Buenavista y Fraile de Valdefresno, duelo ganadero en San Martín de Valdeiglesias

San Martín de Valdeiglesias acogerá este domingo la Copa Chenel por cuarto año consecutivo. La localidad madrileña lleva siendo sede de este certamen desde la primera edición. En esta ocasión albergará el segundo festejo de la segunda fase, donde se lidiarán toros de Buenavista y José Enrique Fraile de Valdefresno por los diestros Rafael de Julia, Luis David Adame y Miguel Ángel Pacheco.

La ganadería sevillana de Buenavista debuta en la Copa Chenel. Su ganadera, Clotilde Calvo, expresa que sus toros “son bellos, fuertes y estéticamente tienen un poderío y una presentación impecable”. Además, afirma que “estoy muy confiada porque creo que van a dar juego. Espero triunfar, que gusten los toros y que se hermanen con los toreros”.

Por otra parte, la ganadería José Enrique Fraile de Valdefresno, de procedencia Atanasio-Lisardo, ya conoce este certamen. Fue partícipe de este la pasada edición, además de ser la ganadería triunfadora de la tarde. Su ganadero, José Enrique Fraile, recalca que “en la selección de la ganadería es fundamental la bravura”. Por otra parte, María Fraile concluye que sus toros “son muy agradecidos, se puede ver en la plaza. Salen muy abantos pero cuando va avanzando la lidia llegan a su punto álgido”.

Abrirá cartel el torero madrileño Rafael de Julia. Después de ser el triunfador de la tarde en Brea de Tajo, llega a San Martín de Valdeiglesias asegurando que el cartel “es fuerte y muy bonito. Creo que tiene mucha competencia y rivalidad”. Además, añade, “no se si habrá surgido alguna vez torear profesor y antiguo alumno, puesto que Luis David Adame fue mi alumno en la Escuela de Madrid”.

Tras alzarse triunfador de la tarde en Cercedilla, Luis David Adame obtuvo el pase a la segunda fase de la Copa Chenel. El mexicano apunta que “Rafael de Julia fue mi maestro y me hace mucha ilusión compartir cartel con él”. En cuanto a las ganaderías, asegura que “es la primera vez que las voy a torear. Valdefresno me recuerda a Madrid, y en Buenavista he tenido la suerte de poder tentar”.

Cerrará cartel el gaditano Miguel Ángel Pacheco, el único torero en activo del campo de Gibraltar. Se hizo con el triunfo la tarde de Villarejo de Salvanés, donde “salí con ganas de no dejarme nada dentro y tuve la sensación de haberme entregado completamente”. Este domingo espera que sea “una tarde muy bonita y con mucha rivalidad, pero cada uno tiene sus armas”.