Brihuega suspende finalmente la celebración del tradicional encierro del 16 de agosto

El Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara) ha suspendido su tradicional encierro de toros, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional y considerado uno de los más antiguos de España, que en principio se había anunciado que este año se celebraría, debido a la situación de la pandemia de coronavirus.



En un comunicado, el Ayuntamiento de Briuega ha anunciado que ha suspendido el encierro, y ha señalado que "en tiempos que aún continúan siendo difíciles desde un punto de vista sanitario, económico y social, se han de tomar decisiones desde la responsabilidad y pensando siempre en el interés general".



Y ha añadido "así, es de debido cumplimiento respetar las normas jurídicas a los que estamos sujetos como administración pública del mismo modo que tiene que hacerlo la ciudadanía con corresponsabilidad con el objeto de volver a una situación normalizada lo antes posible como lo era antes de la situación de pandemia".



El Ayuntamiento ha indicado que "ante la situación de la incidencia del virus en nuestro país, y como responsables de la organización del tradicional encierro del 16 de agosto, se ha realizado una evaluación del riesgo de trasmisión según la normativa actual".



En ella, se ha determinado que "debido a la situación de alta concentración de personas y el evento multitudinario que es, el encierro de Brihuega se considera de alto riesgo".



Asimismo ha apuntado que "dado que la incidencia en Castilla-La Mancha en particular y en toda España en general, se encuentra en claro ascenso como se ha comentado anteriormente, para garantizar la protección de la salud de todos los habitantes de Brihuega así como la de los visitantes que acudiesen a nuestro municipio con motivo de su celebración, hemos decidido suspender el tradicional encierro del 16 de agosto".



El Consistorio ha admitido que "la decisión no ha sido fácil" y que ha intentado hasta el último momento avanzar en el expediente de contratación del encierro al tiempo que se ha analizado la situación con técnicos sanitarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para ver la viabilidad de la celebración de nuestro tradicional encierro siempre con garantías y cumpliendo con la tradición del mismo".



Pero no ha sido posible "por la normativa jurídica y la situación actual", ha explicado el Ayuntamiento de Brihuega.