Borja Jiménez vuelve a América: "Ojalá pueda repetir los éxitos que tuve en noviembre"

El matador de toros Borja Jiménez proseguirá su periplo por América el próximo 19 de enero, fecha en la que cumplimentará su segundo paseíllo como matador en la Plaza México, después de que su toreo calara el pasado mes de noviembre en la tarde de su confirmación en el Embudo de Insurgentes. Así, el grupo EMSA vuelve a apostar por el sevillano, como ya hizo en la temporada 2024 en Europa, con tres tardes: este domingo en la Plaza México y los días 8 y 14 de febrero en León y el Nuevo Progreso de Guadalajara.

Este domingo, el sevillano se enfrenta a otra cita clave dentro del invierno, en la que hará el paseíllo al lado de Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame para estoquear un encierro de José Garfias. De esta forma, Borja Jiménez suma así un importante inicio de año con este segundo periplo americano del invierno, pues el pasado mes de noviembre ya triunfó en Acho, Latacunga y el propio Coso de Insurgentes.

crónica La espada impide el triunfo de Borja Jiménez en la Monumental de México

“En noviembre pude sentir los olés de la Plaza México, unos olés que me calaron muy dentro; aquella tarde no la olvidaré jamás, por lo que me entregaron los toros de San Constantino y lo que yo pude entregar a la plaza. Fue algo mágico y esperamos que este domingo podamos reeditar el toreo de noviembre”, recuerda el sevillano.

Y tiene palabras de agradecimiento al grupo EMSA, que ya apostó por él durante el 2024 en Ferias europeas y, ahora, sigue haciéndolo al otro lado del charco: “Estoy muy agradecido a su apuesta”, manifiesta el torero de Espartinas.

Por otro lado, valora también la primera parte de su periplo americano: “La tarde de Acho, que precedió a la de La México, fue diferente, pero también con el denominador común de la conexión con el tendido a base del toreo que busco, que es el de trazo despacio y profundo; luego, en Latacunga, pude romperme de verdad bajo la lluvia en una tarde en la que la afición aguantó a pesar del diluvio que caía en aquel sexto toro que pude indultar. Ojalá esta segunda parte de la temporada americana traiga los mismos éxitos que tuvo la primera”, desea el torero de Espartinas.