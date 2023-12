Borja Jímenez: "Quiero torear las dos corridas que tiene Victorino para Las Ventas en 2024"

Borja Jiménez abarrotó este jueves la tertulia de la asociación “El Toro” de Madrid y llenó de titulares cada pregunta que respondió a los socios del colectivo venteño. Habló de su trayectoria, de la importante temporada 2023 que ha realizado, de la preparación junto a su apoderado Julián Guerra y de cómo ve su futuro más inmediato la próxima temporada. “Quiero ser alguien grande en el toro y creo que lo demostré en la tarde del 8 de octubre en Las Ventas”, señaló el sevillano. Y avanzó un deseo: “Quiero torear las dos corridas de Victorino en Las Ventas el año que viene”, dijo en el ecuador de la tertulia, lo que levantó el agrado de los presentes.

El análisis de la tarde del 16 de julio en Las Ventas

Tras la presentación por parte de una de los aficionados de la Asociación “El Toro”, Jiménez comenzó hablando sobre la corrida de Robert Margé del mes de julio en Las Ventas, de la que expuso que “fue exigente, pero muy interesante para el aficionado. Viví una tarde de entrega, y de no haber sido por la espada quizá hubiese obtenido algún premio, que se quedó en una vuelta al ruedo”. Pero eso, en palabras de Borja, “fue lo que me valió para volver a Madrid, y ahí estuvimos ese 8 de octubre”.

La explosión de su toreo y su deseo en 2024

Y, por supuesto, la gran protagonista de la tertulia fue la tarde del 8 de octubre en Las Ventas en la que cortó tres orejas a los toros de Victorino Martín. De esa tarde señaló que “quedará marcada en mi vida por ser el día que Madrid me lanzó con la corrida de Victorino; los toros tuvieron clase, pero no te permitían ningún fallo. Creo que pude sacar mucha parte del toreo que llevo dentro, pero aún me queda mucho por dar y por emocionar al público; Dios quiera que Madrid me pueda volver a ver en esa dimensión y mejor”.

Y siguió ahondando en cómo vio la tarde: “Lo principal para triunfar en Madrid es entregarse; la colocación debe ser perfecta, y tener una entrega máxima, como hace el maestro José Tomás, que tiene máxima pureza y verdad”. Y reflexionó sobre este aspecto: “Tengo muy claro que mi carrera va dirigida a los distintos encastes, y no iré solamente a torear un tipo de toro. Seguiremos toreando esas ganaderías que hemos estado lidiando este año; aparte de las ganaderías de las figuras, me van a venir muy bien las otras”.

Sobre Victorino Martín y su preparación para esa corrida de la Feria de Otoño, señaló que el propio ganadero “días antes, me estuvo explicando los matices de su toro y cómo te responde; cuando tú lo tratas con suavidad, incluso cuando es complicado, te devuelve esa suavidad también. Cuando me preparé, cada vaca era distinta una a otra; Victorino me comentaba de qué forma llevarlo para que respondiese bien cada vaca. Y eso me recordó a cuando estaba delante de cada toro de Victorino en Madrid. Analizaba mucho las embestidas de los toros y, delante de ellos, me recordaban a cuando estaba toreando las vacas, ya que tienen matices parecidos”.

En este aspecto, respecto a la próxima temporada, Borja Jiménez fue claro: “Hablando con Julián, sentimos la obligación de apostar fuerte. El púbico de Madrid se ha entregado y ha respondido muy bien a mi toreo, y eso se lo tengo que devolver con creces. Una de las cosas que sí queremos es torear las dos de Victorino que se vayan a lidiar este año en Las Ventas. La empresa ya sabe mis pretensiones; quiero apostar fuerte y en Madrid por lo menos sí tengo la ilusión y el sueño de que se me respete y que el triunfo histórico que habéis comentado se valore. Como decís, Rafael García Garrido ha dicho públicamente que soy una apuesta personal suya y le estaré siempre agradecido, espero que siga apostando”.

También habló respecto a otras negociaciones de cara al inicio de temporada: “De Valencia teníamos hablado cosas, que parecían que estaban hechas, pero ahora están paradas. No sé qué va a pasar. De Sevilla se empieza a hablar más tarde. Deberíamos estar en esos sitios tan importantes”.

Iguala al maestro Paco Camino

Un aficionado expuso el dato de que un torero sevillano no cortaba tres orejas en Madrid desde 1976, la última de las Puertas Grandes de Las Ventas de Paco Camino con una corrida de Baltasar Ibán. Sí ha habido matadores sevillanos a hombros posteriormente, pero con dos orejas en el esportón -o bien dos en el mismo toro o bien una de cada uno de sus oponentes-. “Me siento un afortunado por ello. A todos esos toreros -el aficionado había citado a Manili, Espartaco, El Cid, Luque…- no les he llegado ni al inicio, pero seguimos trabajando para poder alcanzar ese objetivo y poder llegar a su nivel”. No obstante, refrendó que “el que tiene la fuerza de verdad para mí es el aficionado, que es el que paga. Para mí, ser torero de Madrid es tan importante como ser figura del toreo”.

“En Sevilla me encantaría estar en Resurrección”

Uno de los aficionados más célebres, Faustino Herranz “El Rosco”, reflexionó ate Borja acerca del merecimiento de estar en el cartel del Domingo de Resurrección en Las Ventas: “La verdad que no lo sé si me pondrán esa tarde o no. Igual que otros compañeros, los triunfos en Madrid, cuando son rotundos, deberían tener una repercusión en las empresas al igual que siempre lo han tenido en el toreo. Hace 20 años, un triunfo en Madrid te situaba en todas las Ferias; hoy, cuando uno triunfa con fuerza, a veces ese hecho no se respeta por parte de las empresas. Y el toreo debería volver a lo que ha sido siempre. En Sevilla me encantaría estar en Resurrección, porque lo toreé el día de mi alternativa y este triunfo en Madrid merece, aunque no hubiese sido yo, que se le trate como tal”.

La importancia de Espartaco padre, Espartaco y Guerra

También, tras una pregunta del presidente de la asociación, Borja Jiménez habló de la importancia de Espartaco padre, Espartaco y Julián Guerra en su carrera. Del maestro Espartaco padre, defendió que “es la persona que me ha enseñado todos los valores del toreo, el sacrificio diario, la dedicación…”. Sobre el maestro Juan Antonio Ruiz, Borja Jiménez dijo que “me da otro tipo de consejos, y me transmite esas vivencias que ha tenido en el toreo. Me cuenta muchísimas anécdotas del día a día”.

De Julián reflexionó que “si no tienes esa preparación que te exige, es imposible estar al nivel de las figuras del toreo. Y en la plaza hay que tener también esa exigencia. Hoy en día, el toreo está a un nivel casi inalcanzable y para eso hay que tener una exigencia diaria que me la transmite Julián”. Y concluyó este aspecto: “Soy un privilegiado por tenerlos en mi día a día”

Medirse a las figuras

Otro de los aspectos que se pusieron sobre la mesa fue el de su crecimiento personal: “Todo ha sido a base de afición, de ganas de superarme, de ganas de querer ser mejor torero… lo que me ha servido para no desfallecer. Y los ganaderos siempre se han portado muy bien conmigo. Ellos me han seguido atendiendo siempre, a pesar de no salir contratos. Les doy gracias hoy en día por haber aguantado todo ese tirón”.

También respondió a una imaginaria Carta a los Reyes Magos por la que le preguntó un aficionado: “Tengo el deseo de hacer cosas importantes en el toreo; quiero estar en el lugar de los privilegiados del toro, pero sin que nadie regale nada, sino por el camino que sigo yendo. Cuesta trabajo, y me queda mucho por hacer en el toreo, pero el año que viene habrá apuestas fuertes si Dios quiere”.

Otro de los aficionados le preguntó por su admiración sobre José Tomás: “De él me gusta prácticamente todo. Es un torero único, que es el referente de muchísimos toreros, porque tiene una capacidad brutal para ponerse de verdad. Es muy difícil llegar a ese punto, y ese es uno de los principales factores, además de que torea muy bien".