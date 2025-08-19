Borja Domecq y el incendio en la finca Los Quintos: “Sin vacas, el monte habría quedado arrasado”

El devastador incendio que calcinó más del 80% de la finca “Los Quintos”, propiedad de la ganadería de Jandilla, ha dejado una profunda huella en el campo bravo. La explotación, situada en el término municipal de Llerena (Badajoz) y que alberga vacas y sementales de uno de los hierros más emblemáticos, sufrió las consecuencias del fuego que se originó el pasado jueves tras el incendio de un vehículo a varios kilómetros de distancia.

El ganadero Borja Domecq, directivo de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL), relató que tuvo que suspender un viaje a Francia para regresar de inmediato a su finca. “Me tuve que bajar del avión y salir corriendo de vuelta a la finca”, señaló. La falta de medios para sofocar las llamas permitió que el fuego alcanzara la dehesa horas más tarde. “Lo apagamos a la antigua usanza: con sopladora y ramas, trabajando mucho”, explicó.

Aunque las reses se encontraban lejos del primer frente, se abrieron porteras para garantizar su seguridad. “Hemos tenido bajas, pero no superarán la docena”, añadió Domecq, que mostró especial preocupación por las vacas próximas a parir. Los sementales, por su parte, no corrieron peligro al hallarse en cercados junto a la plaza de tientas.

El ganadero lanzó también un mensaje sobre la importancia de la cabaña brava en la conservación del monte: “Las vacas son las que salvan la dehesa. Si no hubiera habido vacas, el monte habría quedado arrasado”.

La RUCTL, a través de su presidente Antonio Bañuelos, transmitió su solidaridad a Domecq y destacó “el esfuerzo y dedicación de los ganaderos, grandes preservadores de la dehesa”, así como su apoyo a todos los profesionales del campo que en estas semanas afrontan las consecuencias de los incendios que azotan distintas zonas de España.