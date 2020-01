Borja Collado: “Por los triunfos conquistados, Valencia sería un sitio bonito para reaparecer”

A todos nos cogió con el paso cambiado. Tras sus triunfos en Valencia y Granada, de ser el novillero revelación del primer tramo de temporada, Borja Collado sorprendía en el mes de agosto al anunciar su retirada de los ruedos. Una mala noticia en un escalafón que no está sobrado de nombres propios e ilusionantes.

Seis meses después, el chip ha cambiado y el novillero valenciano ha decidido volver a vestir este año el chispeante y anunciarlo en El Albero. “Es una decisión muy bonita y muy dura a la vez. Requiere de muchas horas de pensar, de estar solo y sopesar los pros y los contras. También hay una cosa muy importante. Tal y como hice cuando decidí retirarme, ahora también al volver lo he tenido que tratar con la familia. Son momentos duros y bonitos porque son sentimientos encontrados. Todo ello creo que ha requerido de una gran madurez y de seriedad. Pero no he querido engañar a nadie, ni cuando me fui, ni cuando he decidido volver”, explicó Borja.

El novillero reconoció en su primera entrevista radiofónica tras tomar la decisión de reaparecer, que “lo más duro fue llegar al mes de agosto y no tener ganas de ver toros. La primera vez que volví a una plaza ya retirado escuché los clarines y rompí a llorar nada más ver el paseíllo. Lo más duro fue verte fuera de lo que quieres”

Sobre los motivos de su adiós, Borja Collado reveló que “lo que viví el pasado mes de agosto fueron temas personales muy delicados. No me veía con la capacidad de afrontar la temporada tal y como la había estado llevando. Y fíjate que había sido triunfado en Fallas, había salido después a hombros en Valencia, en Granada... pero sentía que por mi situación personal, no iba a entregarme con toda la verdad”.

“La primera vez que volví a una plaza ya retirado, rompí a llorar nada más ver el paseíllo”

El joven valenciano también explicó que a la decisión de regresar a los ruedos “no se llega en un momento determinado en el que notas un 'click' en la cabeza y piensas, ya estoy. Ha sido un proceso largo. He estado acompañando a algunos compañeros a sus novilladas, al campo, volví a ponerme delante de una becerra. Al principio no me apetecía, como si tuviese una depresión. Pero poco a poco vas viendo cosas que te hacen reflexionar. Al verte fuera de lo tuyo, necesitas volver a ello. Como el agua que corre por el río y al final siempre busca el mar”.

Lo que sí tiene claro y es su objetivo, es la plaza donde le gustaría volver a vestirse de luces, Valencia. “Sin querer presionar a nadie, pero la relación que tengo con Valencia es idílica. Por ser mi plaza, por encontrarme en mi tierra y ante mi gente. Pero también por los triunfos conquistados. Allí he toreado seis tardes: en cuatro he salido a hombros y en las otras dos por la puerta de la enfermería. Y cada vez que he he triunfado que la gente se alegraba como si ellos estuviesen también saliendo a hombros. Pero sin pedir nada, pero claro que sería un sitio bonito para reaparecer”.

Borja Collado vuelve a los ruedos acompañado de un joven apoderado madrileño, Ángel Moreno de la Morena, al que el novillero define como “una persona que me ha demostrado que tiene una ilusión tremenda y una gran humildad. Es un ejemplo y es un gusto estar al lado de una persona así. Tiene unas ganas de trabajar iguales a las que tengo yo de volver a torear. Quiero ponerle las cosas fáciles. El apoderado tiene que trabajar y el torero, a poder ser, facilitarle su labor con los triunfos”.

Por último, el novillero reconoció que no le asusta la respuesta que tendrá el sector empresarial a su decisión de reaparecer. “No tengo miedo ahora. Quizá hace un año me pones en esta situación y estaría asustado. Pero ahora he cambiado tanto en mi forma de pensar que ya no tengo ese miedo. No necesito hacer las cosas para otros, si no para mí. Lo que está claro es que Borja Collado va a demostrar una versión corregida y mejorada y sin tener miedo al sistema”, concluyó.