Antitaurinos protestan en Sevilla contra una tradición de "muerte y desgarro"

Representantes de las asociaciones por la defensa de los animales AnimaNaturalis y CAS International han realizado este domingo una protesta en Sevilla en la que han reclamado la abolición de la fiesta de los toros, a la que califican de "tradición de muerte y desgarro".

Varios miembros de estas asociaciones, vestidos de negro, han portado carteles con la leyenda "Tauromaquia, abolición", mientras otros dos, semidesnudos y tumbados en sendos capotes, representaban la agonía de los toros, mientras se gritaban consignas como "la tortura no es cultura".

Las asociaciones convocantes han leído un manifiesto en el que se recordaba "muchas cosas han cambiado en las últimas décadas" donde se ha evolucionado, pero señalan que "hay algo terrible que sigue intacto: los espectáculos que siguen torturando animales como parte de nuestras fiestas más arraigadas".

"La tauromaquia es algo que arrastramos y no nos deja avanzar, no nos deja abrazar un mundo con más empatía donde los animales y el medio ambiente son mucho más importantes que ese pasado tan arcaico y remoto en la historia", recoge el manifiesto, que añade: "no hay nada de la tauromaquia que nos enorgullezca".

Según estas asociaciones, no hay nada en la tauromaquia que "nos haga sentir mejores personas, mejores ciudadanas y ciudadanos" porque en la tauromaquia "no hay nada, excepto sangre, sufrimiento, tortura y muerte".

Los antitaurinos creen que la tauromaquia "no ofrece nada, excepto vergüenza" y añaden que "esa no es la cultura que queremos" porque este "no es el sentido de las fiestas de primavera", porque la Feria de Abril "es vida, alegría, entusiasmo, sonrisas, reunirte con tu familia, con tus amigos y amigas".

"Nuestras fiestas son una celebración de la vida y no de la muerte", apunta el manifiesto, en el que se agrega que la verdadera historia "comenzará después de la tauromaquia, cuando el lastre del pasado y el estigma de la tortura de animales quede en el olvido, en el más lejano de los pasados, en el más vergonzoso capítulo de la prehistoria".