Adrien Salenc y El Rafi, en su alternativa, oreja en Arles

Después del gran triunfo matinal de Raquel Martín, alumna de Escuela de Salamanca, y del muy buen juego de los becerros de Gallon, por la tarde tocó turno para la alternativa de El Rafi. Se llenó el Coliseo en el aforo permitido y se respetaron todos los protocolos de protección contra el covid.

El Rafi se doctoró con un toro de Pedraza de Yeltes que se dejó en el tercio de muleta aunque siempre con un punto de sosería. Acertó el nuevo matador de toros francés en dar la media distancia al toro para ir tirando con temple y a media altura de las embestidas del astado, sobre todo por el pitón derecho. Le duró poco la gasolina al animal y pese a la voluntad de El Rafi, la faena no terminó de romper hasta unos molinetes finales que llegaron al tendido. Un pinchazo hondo y un golpe de descabello dieron paso a una vuelta al ruedo.

Se arrancó con alegría al caballo el primero del lote de Daniel Luque. Otra cuestión fue después cómo empujó. Sin celo ni entrega. El de Pedraza llegó con genio y aspereza a la muleta del sevillano, que fue limando esos defectos. A base de firmeza de plantas y toques precisos, logró sacar dos tandas al natural y una más en redondo de mucho mérito, alargando la embestida del toro. La espada viajó trasera y tendida y necesitó de tres golpes de verduguillo, que dejaron en unas palmas el reconocimiento final.

El colorado que hizo tercero fue otro toro que humilló muy poco y se movió sin entrega alguna. Adrien Salenc demostró que le funciona la cabeza y tiene recursos ante toros así. Ligó dos buenas tandas a derechas antes de que el toro echase la persiana definitivamente. Metió la mano con mucha habilidad y dejó una estocada entera y tendida que tumbó al toro. El susto le llegó a Diego Valladar al intentar apuntillar, siendo prendido y sufriendo un varetazo en el muslo derecho. Finalmente, la oreja premió al conjunto de Salenc.

El cuarto fue el toro que más y mejor se empleó en varas. Se arrancó de lejos y empujó con riñones. Pero esa entrega que tuvo en el peto no la mostró después en el último tercio. Con más movilidad que obediencia, Luque tragó mucho para firmar varias tandas emocionantes en las que no dudó ni un instante ante la agria y desclasada embestida del astado del hierro salmantino. Cuando se vio podido, el toro puso rumbo a tablas y el diestro no dudó en irse a por la espada. Fue silenciado.

El quinto, pese a sus más de seiscientos kilos, se desplazó con clase y buen son en los primeros tercios. Lo lució Salenc en el inicio de faena, toreando con reposo y temple en un par de tandas bien trenzadas. Pero de la segunda de ellas salió el toro con la mano izquierda partida y, bien a su pesar, tuvo que desistir de hacer faena.

Otro toro de buena clase fue el sexto mientras le duró el depósito. El Rafi aprovechó las nobles embestidas del de Pedraza para instrumentar una faena de limpio trazo y largos muletazos. Se acopló más y mejor por el pitón derecho, por donde surgieron varias tandas ligadas y templadas. La última de ellas, antes de irse a por la espada, fue la mejor. Relajada la figura y aprovechando los potables viajes del toro. La estocada cayó baja y tardó en caer, sonando dos avisos. No importó y El Rafi obtuvo una trofeo finalmente.

FICHA DEL FESTEJO

Arles (Francia), domingo 6 de junio de 2021. 2ª de Feria. Lleno sobre el aforo permitido.

Toros de Pedraza de Yeltes, bien presentados aunque de desiguales hechuras. Descastados y sin entrega los cuatro primeros. Noble y con clase mientras duraron quinto y sexto, los de mejor juego.

Daniel Luque, palmas y silencio.

Adrien Salenc, oreja tras aviso y silencio.

El Rafi, que tomaba la alternativa, vuelta tras aviso y oreja tras dos avisos.