El festejo cómico-taurino gana la batalla judicial: "Es un espectáculo digno y legítimo"

El eco de la tauromaquia resuena con fuerza en una arena inesperada: la de los tribunales. Tras años de incertidumbre y prohibiciones, el toreo cómico ha recibido un espaldarazo judicial que podría marcar su renacer. Un juzgado de Málaga ha fallado a favor de la empresa África Taurina, dirigida por Ángel Modesto, reconociendo que la prohibición de estos espectáculos no tenía justificación legal y que, lejos de fomentar la burla o la mofa, representan una forma de arte y tradición.

La controversia se remonta a 2023, cuando la modificación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad sembró la confusión en el mundo taurino. La norma establecía la prohibición de cualquier espectáculo que utilizara a personas con discapacidad “para suscitar burla, mofa o irrisión del público”. Desde entonces, numerosas administraciones entendieron que el toreo cómico debía desaparecer, negando permisos y cerrando las puertas de las plazas a un espectáculo que había sido parte esencial de las ferias durante décadas.

Uno de los puntos de mayor conflicto se vivió en el verano de 2023 en la localidad malagueña de Cortes de la Frontera. La delegación del Gobierno denegó la celebración de una función cómico-taurina, lo que llevó a Ángel Modesto a iniciar una batalla legal. “Fue una decisión arbitraria”, asegura a El Albero de COPE el empresario, quien, convencido de que se estaba atentando contra la libertad profesional de los artistas, decidió recurrir la prohibición con el apoyo del despacho Hércules Abogados.

El fallo judicial ha sido claro: no se ha demostrado que el toreo cómico tenga como fin la burla o la humillación de sus protagonistas, por lo que su prohibición carece de base. “Ahora ya tenemos un precedente. La justicia nos ha dado la razón. Es el momento de aunar fuerzas y recuperar este espectáculo en las ferias, donde siempre tuvo su sitio”, señala Modesto con esperanza.

Miembros del espectáculo "Diversiones al Ruedo"

"Somos toreros, no víctimas"

Uno de los grandes afectados por la controversia ha sido Daniel Calderón, responsable del espectáculo cómico-taurino "Diversiones al Ruedo". Para él, esta sentencia no es solo un triunfo judicial, sino también una reivindicación de su identidad profesional: “Para nosotros, la importancia de esta sentencia es brutal porque nos da derecho a ejercer nuestro trabajo y a ser libres. Somos toreros, es lo que nos gusta hacer”.

Sin embargo, más allá de la satisfacción por la victoria legal, Calderón no oculta su desencanto. La lucha ha sido ardua y, en muchos momentos, solitaria. “Nos hemos sentido marginados por la tauromaquia, pero por las altas esferas. No hemos recibido apoyo de nadie. Si no fuera por Ángel y Pilar, esto no habría salido adelante”, confiesa con pesar.

Un espectáculo con historia y futuro

El fallo judicial, además de reafirmar la legalidad del toreo cómico, ha reconocido el daño causado a la empresa de Modesto, que deberá ser indemnizada con casi 8.000 euros por la cancelación arbitraria de su espectáculo. Pero más allá de la compensación económica, el verdadero reto comienza ahora: devolver al toreo cómico el lugar que ocupó durante generaciones en las ferias españolas.

“El balón está en el tejado de los empresarios”, afirman los protagonistas de esta historia. Tanto Modesto como Calderón confían en que, con este precedente, las plazas de toros vuelvan a abrir sus puertas a un espectáculo que no solo ha entretenido a miles de aficionados, sino que ha permitido a muchas familias vivir de su arte. “Lo mejor que se puede hacer ahora es programarlo de nuevo. Solo así podremos defender a quienes, durante años, han llevado alegría y tradición a los ruedos”, concluye Modesto.

La sentencia deja claro que el toreo cómico es un espectáculo legal. Ahora queda en manos de los empresarios y ayuntamientos decidir si esta historia judicial se traduce en un verdadero regreso a los ruedos.