Rafael de Julia y la apertura de temporada en Las Ventas, en COPE: “Tengo que seguir dando motivos”

El torero Rafael de Julia pasó esta semana por el programa El Albero de la Cadena COPE, donde repasó su reaparición en los ruedos tras 10 años de retirado de ellos. El diestro madrileño expresó su enorme satisfacción por haber vuelto a torear, a pesar de los obstáculos y prejuicios que tuvo que enfrentar.

"Más que vencer, lo que uno hace es centrarse en uno mismo, sentir la paz interior", comentó el diestro sobre los reparos que recibió por su regreso. Asimismo, reveló que "no hago nada malo a nadie, sino todo lo contrario. Estoy jugándome la vida por un ideal y por conseguir una satisfacción personal y una realización personal".

Respecto a su participación en la Copa Chenel 2024, De Julia afirmó: "Sí me quedé con ganas de más en el aspecto de que no me marco ningún objetivo porque sé lo difícil que es, pero bueno, uno tiene que tener su punto de ambición y evidentemente pues ya va a llegar a la final y ganarla, ¿por qué no?".

Sobre su actuación en la Plaza de Las Ventas en septiembre, Rafael de Julia manifestó que "esa vuelta al ruedo a pesar de ser sin orejas ha sido la más importante de mi carrera sin lugar a dudas". Además, afirmó que "la reacción del público, los olés y la forma de crujir Madrid fue mucho más intensa que la del día de la salida a hombros en 2001".

"Evidentemente, lo que me tengo que centrar es en seguir dando motivos", declaró el torero al referirse a sus aspiraciones para esta temporada. Y agregó: " Yo me centro en que lo que tenga, intentar aprovecharlo y dar motivos al aficionado, sobre todo para que se ilusione de volver a verme".

Por otro lado, De Julia reveló que ha emprendido un nuevo camino de la mano de José Antonio Carretero. "Ha sido y es otra de las alegrías y de las recompensas que estoy viendo en esta escalera que es la extensión hacia lo que uno quiere conseguir", afirmó.

Sobre su regreso a las clases en la Escuela de Tauromaquia tras su destacada actuación en Las Ventas, el diestro desveló que "intuí, pues... Una mezcla de admiración, está mal que yo lo diga a lo mejor, pero fue así".

"Si les puedo servir de ejemplo en ese aspecto, soy el hombre más feliz del mundo. Y creo que ese día, sí aporté para ellos ese granito de arena, de decir, oye... Pues este que estaba aquí y que le veíamos entrenar como un jabato y que parecía que lo tenía imposible, pues no lo tiene tan imposible", añadió.

Finalmente, De Julia se mostró ilusionado por su próxima actuación en la apertura de la temporada en Las Ventas programada para el 23 de marzo. "Tengo que intentar llegar lo más responsabilizado, lo más mentalizado posible y ojalá y Dios quiera que pueda sacar las cosas que llevo dentro", concluyó.