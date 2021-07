Yolanda Díaz revela en TVE la última conversación privada que mantuvo con Pablo Iglesias: "Me va a matar"

Este martes,'La Hora de La 1' ha contado con Yolanda Díaz como invitado. Igor Gómez, presentador que está sustituyendo a Mónica López durante las vacaciones de verano, aprovechó la visita de la política para analizar la actualidad, haciendo hincapié en la pandemia por coronavirus y la situación política.

En primer lugar el presentador se interesó por la remodelación del Gobierno. "A Nadia Calviño la veíamos exultante. Nos llamaba la atención que usted estuviese tan seria en el paso por la escalinata. No sé si era un ejemplo visual de 'con este Gobierno va a ser más difícil negociar", quiso saber el conductor del espacio. "En absoluto. Estoy muy contenta, pero soy muy tímida. El paseillo ese... Con todo lo que he pasado soy muy tímida. Con mi edad, soy una de las mujeres mas tímidas de este planeta, aunque no lo parezca. Lo paso fatal. He hecho ese paseillo tres veces y no me gusta nada", aclaraba la vicepresidenta.

Por otro lado, la entrevistada ha analizado el papel de la oposición a día de hoy: "Lo que le pediría al Partido Popular que apoye al Gobierno de España en todas las misiones internacionales y, fundamentalmente, que apoye al ministro de Exteriores. Me consta que el ministro de Exteriores está trabajando sin parar, por tanto, sería bueno que se respetasen también los canales de interlocución de lo que debe ser el rol del Gobierno y el rol de la oposición", ha comentado Díaz.

"Y hay materias en las que se debería estar apoyando a nuestro país. En ningún momento hemos tenido el apoyo de la oposición, en nada. Da igual lo que hagamos. El Partido Popular ni si quiera nos acompañó en los decretos en los que el Ministerio de Trabajo y Economía Social defendía el mayor mecanismo de protección social como eran los ERTE", ha agregado.









"La última vez que hablé con Pablo Iglesias..."

"Pues esta es la oposición que tenemos. Creo sinceramente que tenemos la peor oposición de la democracia española. Yo lamento decir esto. Me gustaría un PP que hiciera propuestas políticas o que discrepase en términos democráticos", señalaba , haciendo referencia a la actual generación política.

Acto seguido, el presentador dio paso a las preguntas de los invitados. "Usted, aparte de íntima amiga de Pablo Iglesias, siempre ha dicho es la inteligencia política más grande que jamás ha conocido ¿Cuándo fue la última vez que habló con Pablo Iglesias? ¿Ha tenido la oportunidad de tratar estos cambios con él?", quiso saber unas de las colaboradoras.

Aunque parecía que la tertuliana no iba a obtener respuesta, la política se mostró muy sincera y contestó: "La última vez que hablé con Pablo Iglesias... Me va a matar Pablo... Fue el sábado pasado y sí hablamos sobre el cambio de Gobierno. Aquí lo dejo", confesó, dejando claro que comentó con Iglesias la remodelación del Gobierno que se dio el pasado sábado.