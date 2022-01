Xavier Sardá revela las consecuencias que sufrió por ser presentador de 'Crónicas Marcianas': "Tenía miedo"

La noche del martes, Alberto Chicote regresó a la parrilla de laSexta al frente de 'Fuera del mapa', programa en el que viaja por toda España para descubrir los lugares más espectaculares y escondidos de nuestro país junto a reconocidos personajes. En esta entrega, el cocinero disfrutó de una bonita ruta con la compañía de Juan del Val y otra con Xavier Sardá.

Como ya es habitual, Xavier Sardá se mostró muy sincero en todo momento y habló tanto de su vida personal, haciendo hincapié en su infancia, hasta de cómo comenzó su vida profesional en los medios de comunicación y su exitoso paso por ‘Crónicas marcianas’. Asimismo, reflexionó junto al conductor del espacio de laSexta de otros aspectos de la vida.

‘Crónicas marcianas’ fue toda una revolución televisiva de la que Sardà estuvo al frente durante casi ocho años. Este formato cambió su vida y marcó un antes y un después en su carrera gracias a su gran repercusión. No obstante, el comunicador confesó a Chicote que no todo fue tan bueno como parecía en aquella etapa. "Estuve casi 6 años con guardaespaldas. Naturalmente, era por miedo. Me seguían, tenía comunicados en el buzón…", contaba el catalán durante aquella época, señalando que su éxito provocó que también tuviese medio por los mensajes que recibía.

A raíz de esto, el invitado confesó que, por aquel entonces, se referían a él como Kevin: "Por Kevin Costner, protagonista de El Guardaespaldas". Chicote se mostró muy desconcertado ante lo que le contaba el presentador, dado que no lograba entender cómo su fama en el mencionado programa le había llevado a tal extremo. "La noche es inquietante. De todas las franjas que hay para hacer televisión, la madrugada es un horario en el que la gran mayoría de gente que te ve es fantástica, pero también puede haber personas inquietantes. Esa es la hora a la que te están viendo", explicaba Sardà, señalando que a esas horas de la noche hay espectadores que resultar ser peligrosos.









"Había días que ni me enteraba de lo que hacía"



"Ya pasó y deseo que hayan encontrado la paz interior, un buen trabajo, y que tengan mucha suerte en la vida", decía entonces el comunicador, dejando claro que ya ha pasado página y que, a pesar del miedo que le hicieron pasar por hacerle sentir el peligro, no desea el mal aquellas personas que le intimidaban a través de cartas. "¿Y qué se hayan olvidado de todo eso, no?", añadía el cocinero.

Asimismo, el chef quiso reconocer el gran trabajo de Sardà al frente del formato nocturno, ya que, a pesar de que catalogarlo ‘telebasura’, fue premiado con un premio Ondas y dos de la Academia de la Televisión. "Tú has sido especialista en andar por terrenos escarpados", señalaba el conductor del espacio de laSexta. "Yo recuerdo que cuando llegaba por la mañana a la cocina, el único tema de conversación era lo que había pasado la noche anterior en tu programa", recordaba Chicote, haciendo referencia al éxito de ‘Crónicas Marcianas’.

"Había días que ni me enteraba de lo que hacía. Me lo decía la gente al día siguiente", reconocía el entrevistado entre risas. Dado que Sardà cuenta con una gran experiencia por su exitosa carrera en televisión, el cocinero aprovechó para preguntarle si cree que la pequeña pantalla ha cambiado mucho desde entonces. "La tele ha cambiado, yo sostengo que es como un electrodoméstico. Hoy en día puedes ver en televisión lo que quieras. Cada uno puede ver lo que le plazca. Eso antes no pasaba", opinaba entonces el invitado al respecto.