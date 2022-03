Xabier Fortes sorprende al defender al general Ayala por lo que dijo en La Noche en 24h: "Lo invité yo"

Xabier Fortes ha vuelto a ponerse al frente de 'La noche en 24 horas'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en los contagios por coronavirus a raíz de la variante ómicron y la situación política, dedicaron gran parte del espacio a la invasión de Rusia en Ucrania. Para ello, el programa contó con el general de división José Luis Ayala, quien se mojó a la hora de hablar sobre la efectividad de enviar armas a Ucrania.

"Hay un agresor y hay un agredido. El agredido tiene derecho a defenderse y, por tanto, yo le ofrezco armas para que se defienda, hasta ahí todo parece perfecto", comenzaba diciendo el colaborador tras reconocer que tenía "muchas dudas" sobre la eficacia de proveer de armas al estado invadido, dado que no sabía si el envío de armas podía lograr dar la vuelta al conflicto o detener la guerra durante dos semanas más. En este último caso, tal y como reflexionaba, se producirían 20.000 bajas que no iban a servir de nada.

Asimismo, el general proponía que la Unión Europea apoyara a Ucrania en las negociaciones con Putin para frenar las muertes y evitar que fueran a más. "En un primer momento, hay un agresor y un agredido. El agredido tiene derecho a defenderse y, por tanto, se le ofrecen armas para que se defienda. hasta ahí sí, todo parece perfecto. Pero yo creo que hay que pensar más", declaraba.

"No a nivel de la población normal, pero cuando tú eres el dirigente de un país y tienes que tomar este tipo de decisiones, tienes que pensar más allá. Entonces, ¿Con esas armas que va a pasar? ¿Los ucranianos van a dar la vuelta a la guerra o la van a detener dos semanas? ¿La van a retrasar tanto que las sanciones económicas o el rechazo de la población a la guerra va a terminar por obligar a Putin a terminar la agresión? O solo van a retrasar todo dos semanas y, al final, van a retrasar igual que si no se hubiesen dado armas", declaraba Ayala.

"En ese caso, esos 20.000 muertos que va a haber en esas dos semanas, no van a servir de nada. Entonces, a lo mejor, lo que hay que hacer es apoyar las negociaciones, que la UE se siente al lado de Ucrania para negociar con Putin para que pare. Lo que tenemos que hacer es detener la matanza, no alimentarla. A no ser que se pueda parar, pero eso hay que estudiarlo. Si eso no se puede, no se debe ir más lejos", zanjaba el tertuliano.

1/ Anoche en @Lanoche_24h el general de división José Enrique de Ayala expresó sus dudas sobre la eficacia del envío de armas a Ucrania. Dudas razonables. Quienes comparten esa duda no deben ser linchados. Y quienes no las comparten, tampoco.





Estas palabras del militar fueron muy criticadas en redes sociales, por lo que Xabier Fortes, presentador del programa, quiso pronunciarse al respecto para defender a su compañero. "Para los desubicados. Al general Ayala, que tiene serias dudas sobre la utilidad de enviar armas a Ucrania, lo invité yo a 'La noche en 24 horas'", comenzaba escribiendo el presentador desde su cuenta oficial de Twitter.

"Su reflexión me parece digna de analizar y tener en cuenta, igual que la de otros generales y militares que piensan lo contrario", agregaba. Fortes tampoco ha dudado en ofrecer su opinión que dista con la del general. "Cuando un pueblo es agredido y decide resistir, hay que apoyarlo y proporcionarle ayuda para su defensa, que puede ser al mismo tiempo militar y diplomática", señalaba este.

"Con el envío de armas puede aumentar la destrucción y el sufrimiento, es indudable, y ante la desproporción de fuerzas puede ser inútil cualquier ayuda indirecta, que es la tesis del general Ayala, sobre la que insisto que se debe reflexionar. Pero la alternativa sería para evitar más destrucción dar un paso más y pedir al ejército ucranio que se rindan sin condiciones, porque aún sin ayuda externa, solo con sus propias fuerzas, están siendo bombardeados por la resistencia que oponen", justificaba el comunicador.

"Como los Ucranios han optado por luchar para repeler la invasión lo que me pide el corazón y la cabeza es atender su petición, igual que en otras épocas. No debemos olvidar nuestra propia historia y pasado, aunque ahora la era nuclear añade un riesgo destrucción masiva que antes no existía. Pero dejar que una potencia nuclear pueda invadir un país sin ponerle frente y dejar abandonado a un pueblo que resiste, es tender una alfombra para la invasión de otros pueblos, por ejemplo en la misma zona", agregaba.

"El envío de armas al agredido por una potencia muy superior es en mi opinión una obligación moral y que puede provocar que la resistencia haga ahora y en el futuro más difícil y costosa las aventuras imperiales. Ni soy militar ni estratega, solo alguien que entiende que sí te piden ayuda para defenderse de una agresión intolerable, hay que darla. Buen día a todos y a todas las opiniones", zanjaba el conductor del espacio del canal 24H.

