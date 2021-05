Willy Bárcenas se moja en el 'Caso Bárcenas' tras la pulla de Jesús Calleja: "Claro que me cabrea"

Willy Bárcenas fue el nuevo invitado de 'Planeta Calleja' en Cuatro. El vocalista de 'Taburete' viajó junto Jesús Calleja a Islandia para hacer trekking por paisajes nevados, un baño en un río termal con una temperatura ambiente de -14º, recorrer tubos volcánicos subterráneos y cuevas de hielo, e incluso ascendieron por el glaciar más grande de Europa.

Entre aventuras, el presentador hizo hincapié en algunos de los temas más personales de su invitado, haciendo caso a su petición, ya que reconoció que tenía "ganas de hacer una entrevista en profundidad". "Solo con tener a los dos padres en la cárcel ya sería suficiente", comenzó diciendo el cantante, haciendo referencia a uno de sus momentos más duros de los últimos años.

A raíz de ello, Calleja señaló el tema de la corrupción. "Lo hacen en todo. El PP y el PSOE son partidos corruptos. Es una realidad. Los dos tienen escándalos día sí y día también", defendía Bárcenas. "¿Y a ti te parece bonito que haya corrupción?", le preguntó el presentador. "No. Es triste", aseguraba el entrevistado. "Me llama la atención que tú, siendo Guillermo Bárcenas, te cabree la corrupción", le lanzó una pulla Calleja, haciendo referencia al 'Caso Bárcenas'. "Claro que me cabrea la corrupción", señaló Bárcenas. "Cuando me llaman pepero no lo entiendo, no le puedo tener más asco a ese partido", señaló.

Fue entonces cuando el conductor del espacio quiso conocer más sobre la vida personal de su invitado y le preguntó cómo vivió el momento en el que su padre entró a prisión. "Tenía una vida muy buena hasta ese punto, pero entonces todo cambia. No me dejaban abrir una cuenta bancaria, ni encontrar trabajo...", revelaba Willy. Fue entonces cuando sacó su primer el disco, el que mucho criticaron por creer que "lo hemos pagado todos". "Ese es uno de los ataques que a día de hoy me siguen tocando los huevos. Mi padre llevaba un año y medio en la cárcel, todas las cuentas estaban bloqueadas, y sacamos el disco. No me dieron ni un euro", explicó.









Asimismo, reconoció que logró recuperarse y que, actualmente, es el que se encarga de pagar a los abogados de sus padres. De la misma manera, no mostró reparos al hablar de la figura de su padre en el PP y reconocer que era "el que más cobraba de todo el PP. Más que Rajoy". Un incremento de ingresos del que no se percató porque fue "paulatino" y su "padre nunca apareció con un Ferrari".

"Mi madre se quedó igual de a cuadros que yo"

"El último viaje que me paga mi padre fue para estudiar cine en Nueva York", contó Bárcenas tras reconocer que, cuando volvió a Madrid, su padre le reconoció que los papeles eran suyos y que se había "llevado una financiación ilegal del partido, que se han cobrado sobresueldos y que tenía un dinero en Suiza sin declarar en España". "Mi madre no tenía ni puta idea de nada, se quedó igual de a cuadros que yo", aseguró, refiriéndose a la corrupción en el partido.

Lo que más llamó la atención del presentador fue que el entrevistado contó que su padre le dijo que esos papeles eran mentira desde el primer momento. No obstante, él "sabía perfectamente que esos papeles eran suyos". Esto se debe a que, tal y como contó, reconoció su firma y su letra. "No me engañó", aseguró, solo que él nunca le preguntó a su padre con qué dinero pagaba las cosas.

Aunque no apoya a su progenitor en lo que pasó, reveló que visita a sus padres a la cárcel todas las semanas, una situación que ha cambiado su forma de ver las cosas: "Aunque estoy en contra del independentismo, cuando veo a los políticos catalanes presos tampoco me alegro de que estén en la cárcel. Será el haberlo vivido, el compartir con familiares...".

"Creo que mi padre, con cuatro años y medio en la cárcel ha pagado de sobra. Creo que es desmesurada la condena. Cualquier otro caso de corrupción no ha tenido tanta condena. La justicia se deja condicionar por la opinión pública y se distorsiona", agregó.