William Levy pilló por sorpresa a Pablo Motos al revelar en directo su conversación antes de la entrevista

La noche del martes, Pablo Motos recibió la esperada visita de William Levy. El actor eligió 'El Hormiguero' como programa para dar su primera entrevista en España, lo que fue todo un honor para las hormigas al tratarse del actor del momento gracias a su aparición 'Café con Aroma de Mujer', novela que está arrasando en Netflix hasta convertirse en una de las ficciones más vistas durante varias semanas seguidas.

Durante la entrevista, el actor habló tanto de sus inicios como modelo hasta de lo dura que fue su infancia cuando vivía en Cuba. Entre todo, también quiso mostrar su faceta más divertida y desveló la conversación que tuvo con el presentador antes de entrar en directo y ser entrevistado. "Fuera de cámaras estuvimos una hora hablando de gimnasio, de lo que comer y lo que no para estar en forma", confesaba, lo que pilló por sorpresa a Motos.

Esto se volvió a repetir cuando volvieron de la primera pausa por publicidad. El presentador se disponía a continuar con el programa con normalidad hasta que fue interrumpido por Levy para confesar que hablaban cuando no les estaban grabando. "Estábamos hablando de la telenovela...", comenzaba diciendo Motos cuando el entrevistado le cortó. "Bueno, ahora no estábamos hablando de eso", soltaba el invitado entre risas. Ante esto, el comunicador le pidió que prefería que esa conversación se quedase en privado.

Acto seguido, Levy habló de por qué cree que la serie que protagoniza ha triunfado tanto: "Es una historia mundialmente conocida. Hacerla era un reto muy grande porque siempre habría comparación con la anterior, pero estrenarla en Netflix hace que la gente pueda verla cuando quiera sin esperar. También la historia se hizo con mucho amor, las localizaciones en Colombia tuvo que ver, la producción, el guion, la libertad de los actores de trabajar en equipo con el director... Un trabajo en equipo... La gente necesitaba regresar al amor que es lo que te hace sentir vivo".









"Me pagaron 1250 dólares al día"



A pesar de ello, reconoce que su trabajo es más duro de lo que parece: "Los rodajes son desde las 7 de la mañana y mínimo son 12 horas al día de lunes a sábado. Es un trabajo bastante duro". Al igual que reconoció lo "complicado" que le resulta a veces haber conquistado a millones de personas, ya que incluso le llaman "William Deli" de "delicioso": "Siempre que te vean de una buena forma es bienvenido, pero es complicado porque cuando llegas cansado y ojeroso se sorprenden".

Por otro lado, Levy habló de lo dura que fue su infancia en Cuba: "Pasamos mucha hambre. Te daban un pan al día por persona, un pollo al mes, en la ciudad no había ni fruta... A los 14 intenté marcharme, me fue mal, y no pude. Pero a los 15 mi padrastro era preso político y USA nos dio asilo. Allí emprendimos una vida lleva de oportunidades. Lo que pasa en Cuba es que te quitan la libertad, es difícil estar donde por mucho que es esfuerces sabes que no vas a tener futuro".

"En mi primer trabajo de modelo me pagaron 1250 dólares al día, fueron tres días de trabajo. Nunca había visto eso en mi vida. Empecé a trabajar sin parar, todos los clientes me querían, no sé ni cómo pasó", recordaba tras confesar que él tuvo que ponerse a trabajar de inmediato porque su madre se quedó soltero y tenía que ayudarla.