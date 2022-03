El virólogo García-Sastre aclara si ha llegado el fin de la pandemia: "No con toda seguridad"

Este lunes,Risto Mejide volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Todo es mentira'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en los contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron y la situación política, el programa dedicó gran parte del espacio a la guerra entre Ucrania y Rusia. No obstante, quisieron dedicar parte del espacio a la pandemia para recordar cómo se encuentra la situación a pesar de que, ahora, los medios son acaparados por lo cómo están sufriendo los ucranianos. Para ello, el programa realizó una conexión en directo con el virólogo Adolfo García Sastre.

"La situación en China ha sido muy distinta. Desde el principio, China ha adoptado medidas muy drásticas para intentar tener infección 0 y eso es muy difícil de conseguir. Lo han logrado durante cierto tiempo, pero con ómicron ahora las cosas son más difíciles para tener una infección 0. Es decir, tendrán su onda ómicron como han tenido todos los países, pero ellos no quieren tenerla y, por lo tanto, confinan de un modo muy drástico a la gente", comienza explicando el experto, haciendo referencia a que no podemos tomar como referencia a China porque tienen otra manera de enfrentarse a la pandemia.









"El virus se va a quedar con nosotros"



Ante esto, el conductor del espacio quiso saber si, entonces, se puede decir que la pandemia ha terminado tras dos años desde el primer Estado de Alarma en España. "Por mí, yo creo que la pandemia ya se ha acabado, pero no lo podremos decir con toda seguridad hasta que haya pasado cierto tiempo y veamos que ya no causa tantos problemas", asegura el virólogo, señalando que está todo más calmada, pero no se puede decir nada con seguridad, teniendo en cuenta las anteriores variantes del virus que han llegado a nuestro país.

"El virus se va a quedar con nosotros, el virus no va a bajar ya tan rápido como ha bajado. Se quedará como una meseta. Es lo que más o menos pensaba que iba a pasar con Delta, que se quedaría como una meseta, con altibajos y que ya está todo acabado", apunta García Sastre, haciendo referencia a que, aunque la pandemia termine, el coronavirus persistirá y seguirá habiendo contagios, aunque en menor medida.

"Me equivoqué con Delta, llegó ómicron. Lo digo enserio. No podía imaginarme ómicron y pensaba que con Delta las cosas ya estaban acabadas", reconocía el experto para que no se tomen sus palabras a rajatabla. No obstante, está seguro de que no se repetirá una crisis sanitaria: "Ómicron creo que ha hecho que también haya mucha más inmunidad y, por tanto, que la cantidad de enfermedad severa que el virus pueda causar no pueda causar una crisis sanitaria".