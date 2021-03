El vídeo del programa de Cintora sobre Madrid del que se burlan las redes: "Este es el aspecto que presenta"

Este lunes, el programa matinal de Televisión Española, 'Las Cosas Claras', ha criticado las fiestas ilegales que ha habido durante estos últimos días en las calles de Madrid con la llegada masiva de turistas y extranjeros a la ciudad. No obstante, han utilizado una simulación de realidad aumentada para representarlo que no ha pasado desapercibida en las redes sociales. En la simulación, mientras la reportera del espacio se refiere precisamente a las imágenes de los jóvenes bebiendo en la vía pública, se muestran decenas de personas cayendo del cielo y, posteriormente, bailando en medio de la calle.

"Arranca la Semana Santa y con ella el desfase. Ni coronavirus ni toque de queda que valga", comienza la reportera del espacio presentado por Jesús Cintora. "Este es el aspecto que presentan las calles de Madrid estos días, más propio de la época pre-pandemia que no de un país en estado de alarma. Fíjense en la hora que muestra el reloj: las once de la noche y aquí en la calle todo es jolgorio. Gente saliendo, gritos, sin mantener la distancia de seguridad, fumando, hablando alto...".









Pero qué maravilla es esta? JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/Je4dHqLCaL — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) March 29, 2021





Las reacciones en redes sociales

El vídeo inmediatamente se ha hecho viral en redes sociales, que no han dudado en criticar la peculiar realidad aumentada utilizada para representar el ambiente vivido en las calles de la capital. "Este es el aspecto que presentan las calles de Madrid, dicen. Y muestran a decenas de personas caer del cielo para bailar como si celebrasen un ritmo satánico. Muy preocupante. Ayuso esta vez se ha pasado de la raya", ha dicho uno de los usuarios de redes sociales.









Este es el aspecto que presentan las calles de Madrid, dicen.



Y muestran a decenas de personas caer del cielo para bailar como si celebrasen un rito satánico.



Muy preocupante. Ayuso esta vez se ha pasado de la raya. pic.twitter.com/OEwKguaV4Q — Álvaro Bernad (@AlvaroBernad_) March 29, 2021





"¿Alguien me puede explicar lo que acabo de ver?", comentaba otro de ellos, atónito. No obstante, no han faltado las bromas y los reproches. "Nada nuevo del canal de la vergüenza", "Parece que está jugando a los Sims" o "Ahora ya sabes dónde ha acabado tu dinero" han sido otros de los comentarios más recurrentes como respuesta a este vídeo. "Iba a echarme una siesta pero creo que voy a parodiar este vídeo", ha asegurado otro.

Otros, por su parte, incluso han aprovechado para destacar "una falta de ortografía" en uno de los rótulos de la simulación.









Una falta de ortografía. Verguenza tenía que darles. pic.twitter.com/Ch9J7lgleG — In Cognita (@Pilar5ferrero) March 29, 2021





Los turistas de borrachera agita el debate

Un fin de semana más, la llegada de turistas a Madrid y la imagen de jóvenes bebiendo en las calles ha suscitado el debate político. Por un lado, la izquierda acusa a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de convertir Madrid en un destino de borrachera durante la pandemia.

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, asegura, que los turistas franceses no acuden a Madrid para beber por las restricciones más laxas, sino por el "atractivo innegable" de ser la "única gran capital europea" que tiene "abierta prácticamente toda la cultura". Con las imágenes vividas durante el fin de semana, las redes se han llenado de chistes y bromas sobre jóvenes bebiendo delante de Las Meninas, en el Museo del Prado, o versiones del cuadro de Velázquez con jóvenes ebrios.

El llamamiento hecho por Francia a limitar al máximo los viajes de ocio a España no ha evitado un fin de semana más la imagen de aglomeración de jóvenes bebiendo en el centro de Madrid. El foco está puesto en los franceses porque, según fuentes policiales, son los extranjeros que participan en mayor medida en fiestas ilegales.