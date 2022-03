Vicente Vallés, sorprendido con el traspié que sufren Pablo Motos y Marron en su visita a 'El Hormiguero'

Vicente Vallés, presentador de los Informativos de Antena 3, ha visitado este martes 'El Hormiguero' para presentar junto a Pablo Motos su último libro y para analizar algunos asuntos de la actualidad, como es la guerra en Ucrania y también la situación que atraviesa el Gobierno aquí en nuestro país.

Respecto a la guerra en territorio ucraniano, Vallés ha valorado si Putin conseguirá hacerse con todo el país: "Va a ser difícil que se quede con todo el país, porque no solo tienes que invadir, sino asentar a tus soldados durante mucho tiempo y necesitaría todo el ejército ruso".

"Ucrania ya está siendo una pesadilla para Putin por lo que no es previsible que vaya a dejarlo de ser en el futuro, no le va a salir gratis", ha valorado Vallés.

Respecto al futuro de Ucrania a medio y largo, el presentador de los Informativos de Antena 3 ha subrayado que habrá heridas muy duraderas: "Los dos durante muchos años fueron un mismo país en la Unión Soviética y hay familias comunes, con lazos sentimentales, pero esto va a dejar unas heridas muy duraderas".









Respecto a la situación en España, el periodista ha señalado que tiene la sensación de que Pedro Sánchez no adelantará las elecciones: "Hay mucha gente enfadada, pero yo diría que va a estar en Moncloa sin convocar elecciones hasta que él considere que debe convocarlas".

Sobre una posible bajada fiscal, Vallés considera que sí existe un margen para hacerlo, aunque puede que no satisfaga la demanda de los consumidores: "Hay un margen para bajar los impuestos, pero quizá no sea el suficiente para satisfacer a los que necesitan estas medidas".

También se ha referido a la situación de la pandemia en nuestro país: Estamos ya, como se dijo, gripalizando el covid, la mala noticia es que estamos con una incidencia de más de 400, la buena noticia es que tenemos la más baja de Europa".

En cuanto a sus rutinas, el presentador de Atresmedia ha reconocido que no desconecta demasiado de la actualidad cuando el piloto rojo de la cámara se apaga: "No hay día del año en que no ponga la radio nada más levantarme ni que me acueste después de 5 minutos escuchando lo último que ha pasado, además estoy apuntado a las alertas de muchos medios desde el móvil".

La anécdota de la visita de Vallés a 'El Hormiguero'

Tras repasar estos y otros asuntos, Vallés ha participado en las divertidas secciones que 'El Hormiguero' prepara para sus invitados, en esta ocasión con la ayuda de Marron y sus experimentos científicos. Es aquí cuando se ha producido un pequeño traspié que ha alterado todos los planes del programa, Nada más comenzar la sección, el colaborador del programa ha explicado que se habían quedado sin luz, por lo que solo han podido escoger un experimento.





A pesar de que se podía ver, el plató no disponía de la electricidad necesaria para hacer las otras pruebas, ante la atenta mirada de Vicente Vallés que incluso ha preguntado si era culpa suya. Tanto Pablo Motos como Marron han conseguido superar la situación a su manera: "Ha sido hablar de Putin y se ha ido la luz".