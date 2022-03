Vicente Vallés revela el rigor que siguen en 'Antena 3 Noticias' : "Hemos dejado de emitir imágenes"

Esta semana, Pablo Motos ha vuelto a ponerse al frente de 'El Hormiguero' después de unos días ausente por dar positivo en coronavirus. Es la segunda vez que el presentador ha tenido que ausentarse por el virus y, como la otra vez, fue Nuria Roca la encargada de coger las riendas para sustituir a su compañero. "¡Qué ganas tenía de que llegase el lunes! Quiero empezar dándole las gracias a Nuria Roca y a todo el equipo. Gracias Nuria, eres un sol", comenzaba diciendo el presentador nada más entrar en plató.

En esta ocasión, Motos recibió en el plató a Vicente Vallés. El periodista y presentador de 'Antena 3 Noticias' asistió al plató de las hormigas para presentar su último libro, 'Operación Kazán'. Respecto a esto, el entrevistado explicó que es un libro resultado de sus más de 30 años como periodista, donde refleja todos estos conocimientos en torno a una trama de espionaje que discurre entre el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI.

No obstante, no es la primera vez que el comunicador se pronuncia como escritor, ya que ya había publicado dos títulos antes: 'Trump y la caída del imperio Clinton', donde narra las claves de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y 'El rastro de los rusos muertos', un análisis de la posible estrategia internacional de Vladimir Putin en la que podrían esconderse los asesinatos y muertes inexplicadas de espías y diplomáticos rusos.









"Tenemos un sistema muy estricto"

A raíz de esto, Motos aprovechó la presencia de su compañero de cadena para analizar la actualidad. En primer lugar, Vallés dio su opinión sobre los tres líderes políticos que son protagonistas de esta "segunda Guerra Fría". "Putin no está loco en absoluto, pero es muy peligroso. Maneja el poder en Rusia con mano de hierro, se ha rodeado de una corte de espías, fuerzas armadas y equipos de seguridad que ocupan puestos de poder ahora", opina el presentador de informativos tras señalar que "una de las grandes dudas en Rusia es si alguien está en condiciones de decirle la verdad. Si todavía queda vida inteligente ahí".

Asimismo, también tuvo unas palabras para Joe Biden cuando el conductor del espacio de las hormigas reconoció que le daba la sensación de que Biden "está empanado". "Tiene reacciones lentas pero son seguras y tiene que ver con una larguísima experiencia en política. Sabe de qué va esto. Conoce a Putin desde hace años y es fiable", le corrigió Vallés. De la misma manera, halagó la figura de Zelenski por su manera de "comunicarse con su pueblo y liderarlo. Es algo importantísimo en este momento. La resistencia está siendo heroica y gran parte es gracias a él".

Antes de terminar la entrevista, el presentador tuvo curiosidad sobre cómo trabajar en los informativos, concretamente a la hora de mantener el rigor para evitar difundir 'fake news' y saber distinguirlas de las noticias reales. "Tenemos un sistema muy estricto", aseguraba el periodista.

"Hemos dejado de emitir imágenes porque a la hora del informativo no teníamos el 100% de seguridad de que lo fueran", reconocía el presentador de 'Antena 3 Noticias', dejando claro que alguna vez han tenido que omitir algún contenido. "Preferimos esperar un día a equivocarnos. Tenemos sistemas de control, quizá al principio no estaban engrasados, pero ahora funcionan. Dejamos claro cuando una noticia no son contrastadas por fuentes independientes", aclaraba.