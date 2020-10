Verónica Fumanal lanza un ataque contra Trump que hace estallar a Inda: "Que le traten con lejía"

Este lunes, el resultado positivo por coronavirus de Donald Trump se ha convertido en el tema protagonista de la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa'. Los colaboradores han actualizado para los espectadores el estado de salud del presidente de Estados Unidos, quien fue ingresado el pasado viernes en la suite presidencial de Walter Reed.

Dada su situación, todas las tertulias poíticas han analizado cómo podría afectar el estado de salud de Trump a su campaña, ya que se encuentran en plena campaña electoral. Muchos consideran que podría salir beneficiado tras ser infectado por el Covid-19, aunque, por otro lado, también ha recibido muchas críticas negativas por su forma de enfrentarse a la pandemia.

Según ha opinado Eduardo Inda, su positivo en coronavirus podría darle ventaja de cara a las elecciones. "Esto le va a salir bien, acordaros de los que digo", ha advertido el tertuliano al resto de colaboradores. "Es una pena que no le traten con lejía a este señor", ha añadido por su parte Verónica Fumanal.

Ante las duras declaraciones de Fumanal, Inda se ha mostrado muy ofendido: "Tú lo que quieres es que se muera, dilo ya claramente", le ha reprochado el periodista muy a la defensiva. "No, no quiero que se muera. Lo que uno no puede ser es tan irresponsable de dar para los demás lo que no te aplicas a ti mismo", ha opinado la colaboradora, dado que, a principios de la pandemia, el político sugirió inyectar "desinfectante" en los pacientes para "limpiar los pulmones".

Las críticas de Ana Rosa contra Trump

Por otro lado, Ana Rosa Quintanase ha mostrado muy en desacuerdo con la aparición pública de Trump tras dar positivo en coronavirus. El empresario ha salido del hospital subido a un coche presidencial para dar una imagen de tranquilidad y demostrar que se encuentra bien a pesar de estar infectado por el Covid-19.

"Yo creo que lo han sacado en el coche como el Cid Campeador a caballo. Seguro que debajo lleva el pantalón del pijama y le han dado una vueltita para que lo veamos", ha opinado la presentadora del espacio de Telecinco.