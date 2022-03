Una reportera de La Sexta denuncia lo que ha ocurrido con un espontáneo: "¿Hubiese pasado si fuese un hombre?"

La periodista de La Sexta, Sara Rincón, ha denunciado este viernes en redes sociales el momento que ha vivido con un espontáneo en una conexión en directo desde la estación de tren de la ciudad polaca de Varsovia. Y es que Polonia está siendo ahora precisamente un punto crucial de la información en lo que se refiere a la guerra en Ucrania, en tanto que es la frontera por la que están cruzando al mayoría de refugiados ucranianos que escapan de los bombardeos y al invasión rusa en su país.

Ha sido precisamente en una conexión en directo con el programa 'Al Rojo Vivo' que presenta Antonio García Ferreras que la reportera sufría un momento de lo más incómodo con un hombre que pasaba en la estación junto a la cámara de la televisión de Atresmedia. Rincón ha acudido a su perfil en la red social Twitter para denunciar la condición machista del gesto de la persona que ha 'reventado' su directo en el matinal de La Sexta.









“¿Hubiese pasado si fuese un hombre?”



La periodista se encontraba informando sobre la afluencia de ucranianos en la frontera polaca cuando vivía un momento desagradable: “La realidad es que aquí sigue su curso normal la estación de tren y los polacos siempre brindan la ayuda cuando pasan por aquí...”, informaba Rincón. En ese momento, y tal como han podido captar las cámaras, un hombre que pasaba por su lado con un gorro de lana y una mochila ha decidido acercarse hasta el objetivo de la cámara y realizar un gesto como si estuviese besando a la reportera.

Un detalle que, eso sí, no ha roto la profesionalidad de la reportera, que mantenía la compostura y no se desviaba ni un ápice de la crónica en el tiempo que duraba el directo. Eso sí, en la tarde de este viernes se ha acercado hasta su perfil en redes sociales para protestar por el incidente: “¿Hubiese pasado esto si yo fuese un hombre?”, escribía en su perfil de Twitter. “En un directo te enfrentas a cualquier tipo de adversidad, os lo aseguro. Pero esta vez, en concreto, es porque el acoso, da igual donde te encuentres, existe.”, denunciaba Rincón. No obstante, no han sido pocos los usuarios que han respondido a la periodista recordándole otros momentos de compañeros periodistas masculinos que también han tenido que sufrir acoso en plena calle.









Una colaboradora de Ferreras rompe a llorar en directo



Recientemente en el programa de Ferreras se vivía otro momento insólito con una periodista a cuenta de la guerra en Ucrania. Fue hace unas tres semanas, cuando la colaboradora de 'Al Rojo Vivo', Diana Mata, encargada de información internacional, lleva desde el inicio del conflicto informando de la última hora de lo que ocurre en Ucrania. En esta ocasión, no ha podido contener la emoción y ha roto a llorar en pleno directo al informar de la situación que viven los niños en Kiev.

El programa emitía unas imágenes de un grupo de pequeños refugiados en el metro y no ha podido evitar emocionarse al narrar la noticia. Ella misma ha pedido perdón en directo y Antonio García Ferreras no ha dudado en restar importancia a lo ocurrido, asegurando que "la emoción es un comportamiento lógico y además te hace más grande como periodista", y es que la guerra está dejando imágenes realmente duras que están dando la vuelta al mundo.