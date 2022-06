Una reportera de Informativos Telecinco descoloca a la audiencia al plantar a Pedro Piqueras en pleno directo

Los programas en directo están preparados para enfrentarse a cualquier tipo de imprevisto, ya que, a pesar de tener una escaleta preparada, es habitual que tengan que adaptarse a cambios que se dan en pleno directo. De la misma manera que puede haber algún problema técnico en plató o el presentador puede sufrir algún lapsus, por muy profesional que sea. Las conexiones con los reporteros que se encuentran fuera de plató también pueden fallar, lo que provoca que los presentadores o el propio equipo técnico tenga que improvisar y salir del paso en pleno directo.

El ser un programa en vivo también permite a los presentadores hacer declaraciones que no están previstas en el guion, lo que ha dado mucho que hablar en varias ocasiones, dado que siempre suele ser para expresar sus opiniones. Parte de la audiencia siempre se ha mostrado muy crítica con estas situaciones, ya que consideran que los presentadores no deben manifestar su opinión y ceñirse a informar. No obstante, esta vez, Pedro Piqueras tuvo que enfrentarse a un imprevisto por el fallo de una compañera.

Como cada noche, Pedro Piqueras se puso al frente de ‘Informativos Telecinco’. En primer lugar, dedicaron gran parte del espacio a la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid y, posteriormente, a la invasión de Rusia a Ucrania por los bombardeos que afectan a los ciudadanos. No obstante, este momento se dio cuando se encontraban informando del notable incremento de contagios por coronavirus en nuestro país.

“Importante aumento, y es preocupante, de los contagios covid en España desde el fin de semana como reflejan los datos de Sanidad. Nada menos que casi cien puntos sube la incidencia por cada 100 mil habitantes en los mayores de 60 años, el grupo del que se hace seguimiento”, comenzaba contando el conductor del espacio ide Telecinco, introduciendo así la noticia.













El error de la reportera de Telecinco

“Además, desde el viernes, hay 1.300 pacientes covid más ingresados en los hospitales y otros 50 en UCI. Un repunte que ha generado especial preocupación en Cataluña”, señalaba el presentador, haciendo referencia a cómo había afectado a los hospitales este repentino aumento de positivos por coronavirus. Fue entonces cuando Piqueras dio paso a la reportera Cristina Sanchis, quien se encontraba en Barcelona cubriendo la información. “¿Qué nuevas recomendaciones hacen allí las autoridades sanitarias de la Generalitat?”, le preguntaba el periodista.

“Pues la Generalitat pide sobre todo a mayores y a personas vulnerables que vuelvan a ponerse las mascarillas en espacios cerrados y poco ventilados”, comenzaba diciendo la reportera. No obstante, de pronto, visiblemente nerviosa, la periodista comenzaba a titubear, mientras miraba su cuaderno para recuperar el hilo. “Dicen que la situación no es comparable a la sexta ola pero bueno… Mantienen que… que pese a esta presión hospitalaria… eh… bueno pues…”.

En ese momento, tensa por el momento, Sanchis fue incapaz de continuar con el directo y sorprendió a la audiencia al reacciones desapareciendo del plano rápidamente. Mientras, con ella ya fuera del objetivo, se la podía escuchar lamentarse por su error: “bua, bua, bua”. De esta manera, la reportera dejaba plantado a Piqueras. A pesar de ello, el equipo de los informativos reaccionó de manera inmediata e introdujeron una pieza sobre el aumento de contagios por covid, siendo Madrid, La Rioja y Extremadura las comunidades autónomas con más casos.

esto qué pelotas ha sido? pic.twitter.com/WwJhNYD8pk — Borja (@soy_borja) June 28, 2022