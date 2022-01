Una reportera del Programa de Ana Rosa revela el percance que ha sufrido tras el directo: "Me dejó una nota"

La reportera de Telecinco, Mayka Navarro, explicaba este viernes en el 'Programa de Ana Rosa' el percance que ha sufrido esta semana en plena calle de Barcelona con su vehículo y que ha terminado con una nota anónima. Una historia que la propia periodista compartía en sus redes sociales y que finalmente se ha atrevido a contar a su compañera y presentadora del matinal, Patricia Pardo, que no daba crédito.

La propia comunicadora era la que invitaba a la reportera a contar el percance con “un Rey Mago o un buen samaritano”, explicaba. “Lo más grande es que no ha sido la primera vez”, advertía Navarro. Y es que la reportera de Mediaset en la Ciudad Condal suele ser protagonista de varios momentazos en directo, como el que vivió recientemente en 'Ya es Mediodía' cuando, en vísperas de la Lotería de Navidad, tenía la ocurrencia más surrealista con un décimo y que dejaba a cuadros a Sonsoles Ónega en directo.









El percance de Mayka Navarro tras un directo



“Un desastre, fue hace tres días. Dejé la moto, un motorista retiró la suya para entrar yo con la mía, está fatal esto de aparcar la moto en Barcelona” comenzaba a contar la reportera este viernes. “Realicé un par de compricas entre directo y directo y cuando regreso... ¿y las llaves? ¿Y las llaves? Cogí el bolso, lo vacié entero en la calle, y encontré, que me habían dejado un papelico que ponia: “oye, te he dejado las llaves donde el vigilante de seguridad”, confesaba. “Lo estamos viendo”, añadía Pardo mientras mostraban la nota en pantalla.

No obstante, lo más curioso es que la anécdota no queda ahí, sino que es el primero de varios despistes similares en el mismo día. “Y me pone al final: despistada. Pero calla calla, que voy a la tienda, me dan las llaves, le doy las gracias por Twitter a la persona que me lo dejó, pero es que ese mismo día llego a mi casa muy cargada y me las dejo puestas en el contacto de la llave toda la puñetera noche. Y al día siguiente digo: ¿dónde están las llaves? Menos de 24 horas después”, afirmaba sin reparo alguno Navarro. “Es que eso sólo te pasa a ti hija”, comentaba sorprendida la presentadora.





“Además, como ese día llovía vino Ismael a recogerme en coche para hacer todos los directos. Volví, y ahí estaban las llavecitas con la moto hija”, concluía la reporte del 'Programa de Ana Rosa'.





Navarro hace que Ónega se eche las manos a la cabeza

Pero no es el primer momentazo televisivo de la reportera en las últimas semanas. Recientemente, y en vísperas de la Lotería de Navidad, Mayka Navarro tenía la más curiosa de las ocurrencia mientras conectaba en directo con 'Ya es Mediodía' para comentar las compras compulsivas de décimos en las últimas horas.

En ese momento, y hablando sobre las supersticiones de aquellos que se acercan a comprar un boleto, Navarro ha tenido una ocurrencia de lo más peculiar a la hora de darse suerte a sí misma con su propio décimo. “Había una tradición que es que había que pasarlo por la chepa, yo como no tengo me lo paso por las tetas directamente”, comentaba la reportera.

“¡Mayka por Dios!”, se podía escuchar a uno de los colaboradores desde el plató. Ónega, con la boca completamente abierta, se echaba las manos a la cabeza de manera literal y sólo acertaba a vocalizar algunas palabras ininteligibles para el micrófono del programa. Segundos después trataba de reprocharle el atrevimiento a su reportera. “Señora... ¡Como toque te vas a hinchar!”, le avisaba. “Es una manera, ante la falta de chepas...”, trataba de justificarse por su parte Navarro.