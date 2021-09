Una protagonista de 'La que se avecina' revela un complicado episodio de su infancia: "Mi padre..."

Carlota Boza ha crecido en la pequeña pantalla ante millones de espectadores. La actriz comenzó interpretando a la hija de 'Los Cuquis' en 'La que se avecina' y, con el paso de los capítulos', ha ido adquiriendo más protagonismo. Ahora, la joven actriz ha acaparado las redes sociales al compartir un complicado momento personal con sus seguidores, a través de las redes sociales.

A pesar de que, actualmente, se encuentra en un buen momento de su vida tanto personal como profesional, Boza también ha tenido que enfrentarse a momentos complicados durante su infancia. A sus 20 años de edad, la actriz ha reconocido que tuvo que hacer frente a un inesperado episodio familiar.

Silvia Abril sufre un accidente mientras llevaba a su hija al colegio: "Esta mañana..." La actriz es muy activa en redes sociales y no ha dudado en compartir este momento con sus seguidores Redacción Digital 15 sep 2021 - 12:43

Boza es muy activa en redes sociales, ya que también ejerce como influencer y tiene su propia marca de ropa. Con más de medio millón de seguidores, suele compartir sesiones de fotos y algunas imágenes de su día a día. Sin embargo, este fin de semana, ha cambiado totalmente su contenido para compartir una triste noticia con sus fans.

"Me despido de ti, Gilda", comenzaba escribiendo la actriz bajo una imagen en la que se la podía ver junto a su madre, su hermano Nano, quien también da vida a su hermano Nano en 'LQSA' y a su querida Gilda. Según ha comunicado, la joven ha tenido que despedirse de su perra, con la que había compartido la mayor parte de su vida.









La intérprete está aparentemente afectada, ya que la unión que tenía con su mascota era muy especial al haberla acompañado en uno de los momentos más duros de su vida. "Mi padre me abandono cuando tenía 9 años. Mi madre, intentando que no estuviera muy triste, me regaló una perrita", se sinceraba, dejando muy sorprendidos a sus seguidores.

"Desde entonces, ella me ha acompañado en todo. Gracias Gilda por todos estos años, por estar en las buenas y en las malas", declaraba, mostrándose muy agradecida con su mascota. "Gracias Gilda por acompañarnos en esta etapa de nuestra vida, por formar parte de nuestra familia", zanjaba la joven actriz.









Nueva temporada de 'LQSA'

Por el momento, todavía no se sabe cómo será la nueva temporada de 'LQSA' y el papel que Boza tendrá en ella. Por el momento, solo se conoce que la 13 temporada se llevará a cabo en otro escenario, dado que los vecinos de Mirador de Montepinar se marcharán a un nuevo edificio. De la misma manera, también esta por ver qué parte de reparto continuará formando parte de la ficción. Los únicos confirmados han sido Pablo Chiapella, Eva Isanta y Carlota Boza.