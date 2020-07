Una periodista es increpada en una manifestación antivacunas: "Quítate la mascarilla que quiero ver"

Son muchos los que con el paso del tiempo se suman a las protestas antivacunas que niegan la existencia del coronavirus, y que se consideran antivacunas, anticoronavirus, anti5G, y muchas cosas más de difícil base científica.

Siguen los mismos argumentos que por ejemplo ha expresado Miguel Bosé en las redes sociales en las últimas semanas y tantas críticas le han generado. Los mismos que acusan a Bill Gates de una teoría de la conspiración por la que quiere hacerse con el control del mundo a través de herramientas como las vacunas o las torres de 5G.

Este movimiento, cada vez con más adeptos, ha conseguido generar un grupo lo suficientemente numeroso para realizar manifestaciones relevantes en ciudades como Madrid.

A una de estas manifestaciones se desplazaba la periodista Rocío Vidal, una periodista que se define como periodista científica y que en Youtube es conocida como 'La gata de Schrödinger', donde cuenta con más de 450.000 suscriptores.

Vidal comenzaba contando en uno de sus últimos vídeos como tenía que abandonar una manifestación después de que el organizador pusiera el foco sobre ella y comenzara a recibir ataques verbales, insultos y un linchamiento por parte de los participantes y el organizador sobre todo.

El difícil momento vivido por Rocío Vidal en una manifestación antivacunas

Rocío se desplazaba hasta una de estas manifestaciones donde se podía ver a una multitud sin distancia de seguridad y sin ninguna mascarilla a la vista. Al megáfono el organizador, Rafael Palacios, lanzando consignas como que "el virus no existe", o que desde mayo "nadie muere de coronavirus".

La periodista comenzaba a tomar el testimonio de una de las asistentes a esta manifestación que explicaba así sus motivos: "Queremos respirar. No creemos en ninguna pandemia de ningún virus extraordinario. Está en Internet. Ya lo han demostrado porque ya lo han dicho, que no existe ningún virus especial. La OMS no lo tiene. No lo tiene nadie. No tiene nadie aislado un virus desde hace más de 30 años", comenzaba exponiendo.

Vidal no dudaba en rebatir los argumentos de su entrevistada mientras esta se defendía subiendo el tono de voz y con argumentos de conspiración: "Si llegas a 2005 es el año con más de gripe de la historia. Con pánico y malos tratamientos, mucho mueren", decía esta mujer que defendía que muchos niños habían sufrido autismo por culpa de las inyecciones.

Tras esta entrevista, la manifestación se traslada a la Plaza de Callao donde la cosa se pone más tensa al aparecer la policía pidiendo explicaciones por la falta de medidas de seguridad. Ahí, los manifestantes comienzan a cantar consignas como 'libertad' o 'no violencia'. "Esto es surrealista" dice Rocío ante las imágenes que está viviendo.

Como veo que se está difundiendo mucho, subo aquí en mejor calidad los dos últimos minutos del incidente de ayer en la manifestación anti-pandemia. Las imágenes hablan por sí solas: señalamiento, insultos, gritos y hostigamiento. Este es Rafapal y la gente que le corea. pic.twitter.com/mcPtgLcPmy — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) July 12, 2020

El momento más tenso se vive cuando Rocío se dispone a entrevistar a Rafael Palacios, Rafapal en redes, el organizador de la manifestación. Este, con un móvil y un palo seflie, se dedica a grabar también a la periodista mientras que empieza a increparle. Los manifestantes se suman a los insultos y comienzan a rodear a la youtuber.

"Sabes que los muertos por coronavirus se acabaron en marzo. Llevas mascarillas porque te crees esta mentira. Tú sabes que los test dan un 50% de falsos positivos. Les han metido una inyección para matar a los mayores en las residencias. Sois terroristas", eran algunas de las frases que salían de la boca de Palencia que no dudaba en ridiculizar a Rocío o incluso soltar comentarios sobre su físico.

"Si te quieres convertir en periodista tienes que contrastar la información. Que te crees todo, eres tonta o una agente del nuevo orden. Te ríes de las personas que quieren ser sanos", le achaca finamente Rafapal, al que también se le escucha decir frases como "que ganas tenía de cogerla por banda", y comentarios por el estilo.

Ante esta situación, Rocío decide salir del corrillo que se había generado a su alrededor, mientras que algunos de los manifestantes le increpan: "Quítate la mascarilla que quiero verte la cara".

Por suerte, Carlos, un manifestante que se desmarca del comportamiento de sus compañeros, intercede por la periodista y decide darle una versión coherente, y con educación sobre el contenido de la manifestación: "Estoy en contra de una vacunación global. No estoy en contra de las vacunas, pero es raro que digan que van a desarrollar una inyección en un año cuando la más rápida se ha hecho en 5", dice este manifestante.

Finalmente, Rocío se alejaba de la manifestación y despedía el vídeo en un estado alterado y contando como se sentía: "Estoy temblando. Es uno de los momentos que más incomoda me he sentido en la vida. Nunca había tenido decenas de personas insultándome, gritándome de esa manera. Todo esto ha sido instigado por Rafael Palacios, periodista, que todos lo habéis visto, de cómo ha venido. Me han agredido verbalmente, me ha insultado, me ha llamado terrorista, haciendo incapaz un debate serio y sano".

Este vídeo, y denuncia de Rocío, ha llegado a mucha gente a través de redes sociales, lo que le han proporcionado multitud de mensajes de apoyo por parte de compañeros de profesión y también de sus seguidores.

