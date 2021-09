Una manifestante descoloca a un reportero de laSexta al derrumbarse por hablar de Pedro Sánchez: "Me duele"

La noche del martes, David Pareja volvió a 'El Intermedio' con su propia sección: Reportierno. El colaborador del espacio presentado por El Gran Wyoming se trasladó hasta el centro de Madrid para hacer su primer reportaje de la temporada y eligió la última concentración contra Pedro Sánchez para ello. Lo que no se esperaba el reportero es que pasaría de hacer bromas a los presentes a consolarlos en pleno directo.

Micrófono en mano, el humorista fue hablando con varios de los manifestantes que se habían presentado al evento convocado por la plataforma 'Pedro Sánchez dimisión'. Una de las entrevistadas fue Cristina, una mujer de 71 años, que asegura que "tiene que haber unas nuevas elecciones". A raíz de esto, se dio un llamativo momento en el que el comunicador terminó consolándola cuando se derrumbó al recordar que el líder del PSOE es el presidente del Gobierno.

Joaquín Prat frena 'Cuatro al Día', enfadado por un comentario sobre su físico: "Me lo han dicho" El presentador ha mostrado su pesar tras los comentarios recibidos en los últimos días respecto a su cambio físico Redacción DigitalMadrid 15 sep 2021 - 07:26

"Pedro Sánchez se tiene que marchar de España. No quedarse, marcharse del Gobierno y de España... Pedro Sánchez y el Gobierno entero", comenzaba diciendo la mujer tras asegurar que es "de derechas". "Ha tirado el agua de los pantanos", agregaba, refiriéndose a Sánchez. "A Sánchez no le hemos escogido para que esté ahí", insistía. Además, señaló que en el Gobierno "se han unido todos los sinvergüenzas que quieren acabar con España".

"Los podemitas quieren destruir España porque son comunistas, y el Comunismo lo ha metido Sánchez aquí. Es diabólico", opinaba frente a las cámaras de laSexta. Además, Cristina aseguró que le gustan "los hombres que se visten por los pies" y dejó claro el nombre del político que debería gobernar según su criterio: "Un hombre que pienso que podría dirigir el país es Santiago Abascal".









"España me duele"



"Soy de derechas y hago yoga. Los que hacen yoga son buenas personas, normalmente", sentenciaba la entrevistada, cuando el reportero le confesó que se conservaba muy bien para tener 71 años: "Esta usted muy bien para 71 años". "Porque me cuido, hago yoga", insistía ella.

Antes de dar por finalizado el reportaje, Pareja pidió a Cristina que enviase un mensaje positivo para Sánchez, "un cántico para que dimita de manera positiva". "Me gustaría, Pedro Sánchez, que pensases en cuando eras pequeño y pensabas en España, que España era una y grande", comenzaba diciendo la entrevistada hasta que fue interrumpida por sus propias lágrimas.

"Se está usted emocionando. Me están entrando ganas...", decía el reportero, aparentemente descolocado por la reacción de la manifestante. "Sí...España me duele", justificó Cristina sus lágrimas, mientras no podía evitar echarse a llorar.

Acto seguido, para cerrar el reportaje, el colaboradora de 'El Intermedio' repartió una rosa a cada asistente "como símbolo de dulzura, cariño y amistad".