Una ex jurado de 'OT' confiesa lo que de verdad pasa tras las cámaras: "No es verdad nada"

En estos últimos años, 'Operación Triunfo' ha sido uno de los realities más criticados y seguidos de la televisión. Sin embargo, el talent lleva casi 20 años en pantalla, por lo que han pasado por el programa multitud de rostros. Además de todos los jóvenes que querían cumplir su sueño, y muchos han conseguido, la mesa del jurado fue variando cada temporada. Por este motivo, algunos rostros conocidos que fueron fichados para valorar a los concursantes son Pilar Tabares, Alejandro Abad, Noemí Galera, Ramoncín, Eva Perales, Mónica Naranjo, Risto Mejide, Natalia Jiménez, Javier Llano, Javier Portugués, Nina o Coco Comín, entre otros.

Tras todas las polémicas protagonizadas, Coco Comín, quien fue jurado en ‘OT 2008’ (Telecinco) junto a Risto Mejide, Noemí Galera y Javier Llano, y, en ‘OT 2009’, con Mejide, Noemí y Ramoncín, ha revelado toda la supuessta verdad sobre el talent show y ha querido resolver las dudas de muchos de los espectadores que acusaban de "tongo" al programa.

"En televisión, todo lo que son apariciones de jurados, como en ‘Operación Triunfo’, me horroriza. Estos talent shows están llenos de mentiras, no es verdad nada, ni quién gana ni quién pierde. Son imposiciones de las direcciones de los programas porque interesa más uno que otro", comenzaba diciendo Comín en una entrevista para 'Crónica Global'.





"Cuando yo fui jurado de ‘Operación Triunfo’, tuve que eliminar a Pablo López. Me tocó hacerlo y yo no quería. Estas elecciones te las mandan porque te dicen ‘tú hoy eliminas a este y Risto hoy elimina a este’ antes de ver la actuación. Por eso no me gusta nada”, agregaba, asegurando que la dirección del programa le obligó a expulsar a Pablo López a pesar de que ella no quería hacerlo.

“Cuando tuve que eliminar a Pablo López no tenía argumentos para decir que lo había hecho mal, porque lo hizo perfecto“, aseguraba, reconociendo que tuvo que inventarse algún fallo que destacar en el cantante. Sin embargo, López logró llegar a la gran final y quedar segundo.









La reacción de Tinet Rubira

Por este motivo, cuando le preguntaron si volvería a participar como jueza en 'OT', ella lo negó en rotundo: “Nunca volvería a hacerlo si por mí fuera, porque no volví a casa contenta. Lo que yo sí elegía eran las palabras, cómo lo decía, cómo me dirigía a ellos, pero no el resultado. Si vas allí a hacer un papel, como otros compañeros míos de la mesa, tu conciencia puede estar tranquila. Pero yo no iba a hacer un papel, yo iba a ser honesta y no podía. Fue una total decepción”.

Estas llamativas declaraciones no han tardado en revolucionar las redes sociales, por lo que la reacción de Tinet Rubira, productor ejecutivo de Gestmusic y director del en aquel momento, tampoco ha tardado en llegar. “Evidentemente las cosas no son como las cuenta. A Pablo López no lo eliminó nadie, quedó segundo de su edición o sea que llegó a la final. De todas maneras, a un concurso tan fraudulento yo no me presto a ser jurado dos temporadas y después seguir trabajando en la productora”, declaraba Rubira, aparentemente indignado por las declaraciones de quien fue su compañera.

No hace falta comprobar nada, en @OT_Oficial no se deciden las nominaciones hasta después de que canten todos los concursantes. Lo que si hace el jurado es repartirse a quien nominaran una vez decididos. https://t.co/42mOvLYfmp — Tinet Rubira (@tinetr) September 11, 2021

Lo siento pero en @OT_Oficial las cosas no son así. Pero tu puedes seguir pensando y opinando lo que te plazca. https://t.co/t0MWMvIySU — Tinet Rubira (@tinetr) September 12, 2021

Evidentemente el jurado visiona el ensayo general para hacerse una idea de los posibles nominados pero la decisión se toma después de verlos cantar todos en la gala. @OT_Oficialhttps://t.co/h7n5H8M4ao — Tinet Rubira (@tinetr) September 12, 2021

Pues participar voluntariamente dos temporadas seguidas en una farsa, un fraude, te convierte en CÓMPLICE!!! https://t.co/m8XarI8AlR — Tinet Rubira (@tinetr) September 12, 2021

Amigo esta señora tiene una de las academias de baile y otras actividades artísticas más importantes de BCN, además de ser productora teatral. No dependía del sueldo del programa. No estamos hablando de alguien que mantiene su familia con el sueldo base. https://t.co/VUD9UtmcEh — Tinet Rubira (@tinetr) September 13, 2021