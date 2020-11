Una investigadora del CSIC desvela la eficacia de la vacuna contra la covid-19: "No se ha demostrado"

Tras contar con diferentes vacunas, la esperanza por recuperar la antigua normalidad ha llegado a las casas, por lo que ya se está desarrollando un plan para suministrar las dosis. Es por esto por lo que 'El Programa de Ana Rosa' ha realizado una conexión en directo con Sonia Zuñiga, investigadora del CSIC.

"No sabemos cuando van a ser aprobadas por la Agencia del Medicamento, pero hay que ir pensando como se haría en el caso de que esas vacunas se aprueben, hay que estar ya preparados, no se puede dejar hasta el último momento", ha aconsejado la experta.

Asimismo, Zuñiga ha explicado que existen diferencias entre las vacunas, dado que "cada una de ellas necesita distintos medios de conservación, distintos números de dosis". También ha comentado que tendrán precios distintos y elevados: "El numero de dosis que se pueden fabricar es mucho mayor en las más baratas, lo que está claro que estas son mucho más accesibles para todo el mundo".

Ante las dudas de los colaboradores, confesó que no cree que la vacuna llegue en enero, pero que "la última palabras la tienen las agencias reguladoras": "Tienen que estar muy seguros de que esto se puede suministrar".

Por otro lado, ha afirmado que, a pesar de las mencionadas diferencias, las vacunas de Moderna y Pfizer también tienen aspectos en común: "Son muy parecidas, la tecnología es la misma porque todas se basan en una ácido nucleico que expresa lo que inmuniza cuando entre en la célula, es muy similar en los dos casos".

"La diferencia está en que el ácido nucleico de Pfizer está modificado para que sea más estable y eso les permite bajar la dosis hasta más de tres veces. Son tecnologías muy novedosas, pero también son muy seguras, no tienen apenas proceso biológico por medio, se está demostrando que son seguras en las dosis que se va a suministrar", ha agregado.

"Las vacunas no pueden prevenir el contagio"

"Estas vacunas el problema que van a tener es la eficacia, no se ha demostrado que se prevenga el contagio", ha comenzado diciendo. "Las vacunas pueden prevenir la enfermedad, pero no prevenir el contagio. Una persona puede estar vacunada, infectarse y seguir contagiando", ha explicado. Es por esto por lo que, según ha asegurado la investigadora, "uno tiene que vacunarse no solo para protegerse a si mismo, sino para proteger a los demás".

"La vacunación si funciona nos va a permitir salir de esta con un poco de garantías, en el momento que las vacunas se aprueben van a ser seguras y eso significa que uno puede ponérsela sin problema", ha concluido,