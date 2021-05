Una colaboradora de Ferreras desmiente en directo a Mónica García: "Yo le he escuchado en una entrevista..."

El pasado viernes, Antonio García Ferreras contó con la visita de Mónica García en 'Al Rojo Vivo'para entrevistarla, dado que está recibiendo a representantes de todos los partidos de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. A lo largo de la entrevista, el presentador ha hecho hincapié en la gestión que se está llevando a cabo frente a la pandemia, concretamente en el plan de vacunación, y en las propuestas de Más Madrid para la Comunidad de Madrid.

Tras analizar varios aspectos de la actualidad, el conductor del espacio de La Sexta dio paso al resto de colaboradores para que preguntasen a la política. Fue en este momento cuando García protagonizó un tenso momento con una de las compañeras de Ferreras, concretamente con María Claver, periodista y colaboradora habitual del espacio.

"En este planteamiento que decía Ferreras en que se ha formulado la campaña, en esa disyuntiva fascismo-comunismo o socialismo-liberalismo, usted abiertamente ha reconocido públicamente que es usted comunista", le planteó la colaboradora a la candidata de Más Madrid, quien pareció estar muy sorprendida ante sus palabras. "No", le contestó García muy rotunda.

"Bueno, yo le he escuchado una entrevista donde decía usted que era comunista... Que prefería el comunismo. Creo que era lo que usted planteaba", insistió Claver, dejando totalmente desconcertada a la invitada. "Mmmm... no, no", siguió respondiendo García. "Quiero decir, el comunismo, ¿no?", repetía la periodista. "No", aseguraba la política.

"Creo que era lo que usted planteaba", volvía a insistir Claver. "No, no planteaba nada", le aclaraba la candidata. "Planteaba que respeto...", intentaba explicarse García hasta que volvió a ser interrumpida por la colaboradora. "Y que el comunismo es libertad también le he escuchado", continuaba diciendo la comunicadora. "No creo que me haya escuchado eso", reconocía García entre risas, ya que parecía no dar crédito ante las palabras de la periodista.

Nunca he hablado de comunismo...



pic.twitter.com/jn4Scvetdb — Rafael Tímermans (@RafaelTimermans) May 1, 2021

"Dudo mucho que haya usado yo la palabra comunismo"

"Sí, sí, tal cual, pero bueno...", insistía Claver. "Dudo mucho que haya usado yo la palabra comunismo en esta campaña", defendió la candidata de Más Madrid. "No sé si en esta campaña. Yo le he escuchado en una entrevista que, bueno, luego revisaré si a lo mejor me he equivocado yo, en la que usted reconoce que es comunista, que acepta el comunismo y que, además, lo vincula usted a la libertad, ¿no?", repetía la colaboradora. "No", seguía contestando García.

Posteriormente, una vez finalizada la entrevista, los usuarios de Twitter no tardaron en reaccionar y algunos publicaron el tramo de la mencionada entrevista en la que García habla del comunismo. "Nosotros, desde aquí, creemos que es comunismo y libertad ¿Estás a favor del comunismo también?", le preguntaba el comunicador a García. "Y de la libertad también, sí", contestaba ella. A raíz de esto, muchos usuarios de la red social se han pronunciado y han cargado contra García por ello.