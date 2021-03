Una colaboradora de Ana Rosa acusa a Pablo Iglesias de haber tenido un gesto machista con ella

El pasado miércoles, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, revolucionó los medios de comunicación al convocar elecciones anticipadas. Las mencionadas elecciones se celebrarán a principios de mayo. Tal y como ha explicado Díaz Ayuso, se decantó por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura.

Como consecuencia, Pablo Iglesias ha decidido abandonar el Gobierno, en el que ocupa la de Vicepresidencia Segunda, para ser candidato Unidas Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid para construir una "candidatura fuerte y con carácter" para impedir que la "ultraderecha" gobierne.

Es por esto por lo que todos los espacios matinales están dedicando gran parte de su contenido a estos últimos acontecimientos. Tras actualizar a los espectadores lo sucedido en la esfera política,'El Programa de Ana Rosa' hizo hincapié en la actitud de Unidas Podemos ante lo que está sucediendo.

Este jueves, Pilar Gómez, habitual colaboradora del espacio, ha manifestado su opinión sobre el partido morado. "Las mujeres de Podemos cayeron en su propia trampa, el argumento era 'hombre, si ha puesto a una mujer", ha comenzado diciendo la periodista, aparentemente molesta. "No, no nos tienen que poner a una mujer, ése es el gran defecto de Podemos", ha sentenciado la colaboradora.

"Las mujeres de Podemos están acostumbradas a que las ponen, las quitan y las colocan detrás de la columna", ha agregado Gómez. "Especialmente le ocurre con las mujeres a Pablo Iglesias, es un machista", ha estallado la periodista tras asegurar que todo lo que rodea a Unidas Podemos es "un debate machista", al igual que su líder. "Lo considero un machista", ha apuntado, refiriéndose a Iglesias.

"He tenido una experiencia con él"

"Pablo Iglesias es un machista, he tenido una experiencia con él", ha confesado la colaboradora, dejando muy sorprendidos a sus compañeros de mesa. Ante su asombro, la comunicadora ha decidido explicar lo que le sucedió con el político: "Me guiñó el ojo en una tertulia rodeada de compañeros, a los que nadie guiñó le guiño el ojo, y a mí me lo guiñó".

"Eso ¿quién? ¿Iglesias?", ha querido saber Eduardo Inda al no dar crédito, lo que ella corroboró. "¡Qué repugnante tío! ¡Qué vomitivo!", ha exclamado el colaborador, muy sorprendido con la confesión de su compañera.