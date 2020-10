Una aspirante de 'Idol Kids' da un corte a Isabel Pantoja y a Carlos Jean: "A ti no"

Este martes, 'Idol Kids' ha empezado la segunda fase: los Rankigs. Después del casting que han realizado en estas últimas semanas, los 30 seleccionados volverán al escenario para pasar, o no, a la siguiente clasificación. De entre los concursantes, 15 deberán someterse de nuevo a la votación del jurado y del público, pero solo ocho de ellos, entre los que solo hay un ticket dorado, pasarán a la semifinal.

A pesar de que el nivel de exigencia es cada vez más alto, el concurso ha seguido regalando a los espectadores grandes momentos, protagonizados tanto por los aspirantes como por el jurado. Aunque, como ya es habitual, la mayoría de ellos se producen por la presencia de Isabel Pantoja en el plató, quien se ha convertido en la protagonista indiscutible del talent.

Esta vez ha sido Alba Montes quien ha protagonizado uno de los momentos más divertidos del programa. La pequeña ha subido con muchas ganas al escenario para volver a encontrarse con Carlos Jean, a quien ya dejó sin palabras durante la presentación de su casting.

En el programa anterior, la aspirante dedicó su canción a su familia. Dado que iba a interpretar 'Un negrito en La Habana', Carlos Jean le preguntó si se la dedicaba a él también y su respuesta fue lo que provocó las risas del público, ya que Alba le contestó un rotundo "no". Sin embargo, la joven acabó cediendo y se la dedicó "un poquito".

De la misma manera, la historia ha vuelto a repetirse en la siguiente fase. El momento se ha dado cuando Alba ha nombrado a las personas a las que le dedicaba, esta vez, su actuación. "Se la voy a dedicar a mi abuelo, un poquito a Edurne, Isabel Pantoja y... Ya está", ha declarado la pequeña, rechazando de nuevo a Carlos Jean, del que no parecía saberse su nombre.

Tras inundarse el plató de carcajadas y tras recibir otro corte de Alba, Jean ha decidido abandonar la mesa del jurado: "Venga, hasta luego". Cuando se pensaba que la pequeña no iba a decir nada más, le respondió un "adiós" con una sonrisa muy traviesa.

'Idol Kids' (Telecinco)

La aspirante corta a Isabel Pantoja

Asimismo, la concursante también ha lanzado, sin ser consciente, algún que otro corte a Isabel Pantoja. Después de interpretar 'Cariño trianero' de Carmen Sevilla, Pantoja, muy emocionada, le dijo que a su edad ella también cantaba esa canción: "¿Sabes que esta canción también la he cantado yo?". "Se la he escuchado a Edurne, pero a ti no", le respondió Alba muy sincera.

Esta contestación provocó las risas de Edurne y la indignación de la tonadillera. "¡Cómo! ¿A Edurne nada más?", exclamó Pantoja. Para quitarle hierro al asunto, ambas cantantes del jurado cantaron una estrofa con la niña.

Acto seguido llegó el momento de las valoraciones, lo que Carlos Jean aprovechó para responder el zasca de Alba. "Tú vas a ser artista, te lo digo yo, como que me llamo Carlos Jean", le dijo el productor haciendo hincapié en su nombre, ya que ella no se lo sabía.