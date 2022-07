Última hora sobre el estado de salud de Miri de 'MasterChef' tras un accidente: en imágenes

El pasado mes de junio, Miri Pérez revolucionó las redes sociales tras compartir una imagen en la que salía con el rostro totalmente magullado. La concursante de 'MasterChef 5' se convirtió en noticia tras sufrir un accidente de tráfico. Tal y como contaba ella misma desde su cuenta oficial de Instagram, iba con su moto cuando un coche se la llevaba por delante. La también actriz conmocionaba a todos sus seguidores al compartir una imagen desde el hospital, en la que se le ve con el rostro muy afectado.

"He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca", contaba la influencer en una historia de Instagram junto a la mencionada imagen, en la que se le puede ver con los ojos hinchados y numerosas heridas causadas por el accidente. Asimismo, señala que los hechos ocurrieron ese día sobre las 15.55 horas en la calle Goya esquina con la calle Velázquez.

"Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva que es lo más importante", apuntaba la exconcursante del talent culinario de Televisión Española, dejando claro que se sigue recuperando en un hospital de Madrid tras ser víctima de un accidente con fuga. De la misma manera, Pérez se mostraba muy agradecida con la ambulancia y los sanitarios que la atendieron en el centro Princesa. "En el hospital de la Princesa de Madrid me han atendido, curado y dado muchos cariños. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí", escribía desde su cuenta oficial de Instagram.

"El pasado sábado 28 de mayo tuve un accidente bastante fuerte. Cada día me voy mirando al espejo y voy encontrándome con montones de pensamientos. Al principio fue una putada, sentía mucha rabia y frustración, pero poco a poco he ido transformando mis emociones en alegría, empatía y amor hacia mi misma porque en el fondo soy consciente que tengo la suerte de seguir aquí y que podría haber sido mucho peor", agregaba en otra publicación.









De vacaciones en Ibiza

"No os voy a negar que pienso mucho en el momento justo después de recuperar la consciencia; estaba tirada en la calle con ardores por todo el cuerpo, notaba mi cara en carne viva, estaba cagada de miedo pero tenía la mano de una chica que se llama Bea agarrando la mía con fuerza y otra chica (Mar) me calmaba diciendo que la ambulancia llegaba, que no me moviera. Además de ellas dos, tenia mil ojos desconocidos sobre mi", recordaba la exconcursante del talent culinario de TVE.

"He pasado miedo, y ahora que sé que eso es el miedo y que nuestra vida depende de una milésima de segundo, no sé, como que lo veo todo un poco distinto. Cuando me abrazan me emociono porque pienso 'qué suerte tengo'. Sigo con el susto y no os voy a engañar, con mil altibajos y dolores cada día, pero poco a poco estoy mejor!", confesaba la joven, mostrándose muy agradecida con quienes se han preocupado por ella: "Quiero daros las gracias por vuestro apoyo, la verdad, me habéis mandado fuerza y full energía todos estos días. He pensado mucho subir estas fotos. Pero qué más da, si al final forman parte de mi vida, de mi historia y pienso que no tengo que esconderme detrás de una pantalla. Yo también soy esta. Y me quiero en las buenas y aún más, en las malas".

"Tenía ganas de aparecer por aquí, pero me cuesta un poco verme así. Hoy, es el primer día que estoy bastante mejor", hablaba en una historia de la red social. "Dentro de todo, estoy bien. Ha sido muy duro, pero estoy mucho mejor de animo. Sigo hinchada, se me ha roto la nariz... Con lo cual, estoy hinchada, pero con los ánimos hacia arriba", contaba sin poder vocalizar demasiado. "Me voy a poner buena y tengo el apoyo de un montón de gente. No puedo reír ni vocalizar bien porque me tiran los puntos. Es un espanto. No puedo tragar saliva ni comer bien. Ya os iré contando porque estoy un poco en shock", zanjaba.

La influencer no se había vuelto a pronunciar al respecto hasta ahora. Miri ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir cómo se encuentra actualmente. En las imágenes la también cocinera muestra cómo tiene las heridas hasta ahora y, aunque se encuentra mucho mejor aparentemente, sigue teniendo las marcas. Asimismo, se encuentra de vacaciones en Ibiza y, aparentemente, ya puede hacer vida normal e incluso ejercicio.