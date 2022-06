Última hora sobre el estado de salud Ion Aramendi tras dar positivo en covid: "Unos días más complicados"

Este domingo,'Supervivientes' sorprendía a sus fieles seguidores al no ver a Ion Aramendi al frente del espacio. El presentador no acudió a su puesto de trabajo como es habitual para presentar una nueva edición de 'Conexión Honduras'. Es por esto por lo que fue Carlos Sobera quien cogió las riendas en sustitución de su compañero.

Pasadas las ocho de la tarde, el propio presentador utilizaba su cuenta de Twitter para excusar su ausencia, dando difusión al mensaje publicado por Mediaset España: "Esta noche no estaré en Conexión Honduras, me da mucha pena pero me toca estar en el banquillo por dar positivo en Covid, aunque afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran Carlos Sobera. Un abrazo grande a tod@s! ¡Cuidaos mucho!".

Esta noche no estaré en Conexión Honduras, me da mucha pena pero me toca estar en el banquillo por dar positivo en Covid, aunque afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran @carlos_sobera un abrazo grande a tod@s! https://t.co/X1heg4XLCg — Ion Aramendi (@ionaramendi) June 26, 2022

"Hoy, 'Supervivientes: Conexión Honduras' estará presentado por Carlos Sobera por el positivo por covid de Ion Aramendi", corroboraba la propia cadena en un comunicado. En este sentido, Carlos Sobera hará doblete esta semana, ya que también se pondrá al frente de la gala habitual del próximo martes: 'Tierra de nadie'.

Asimismo, Aramendi entró a la gala por videollamada para hablar de cómo se encuentra tras dar positivo en coronavirus. "Qué guapo estás. Yo que pensaba encontrarte hecho polvo, tirado en la cama, con una manta y con una enfermera o enfermero al lado", le decía Sobera con humor. "Ya estoy saliendo, han sido unos días más complicados pero ahora ya estoy perfecto", contaba el presentador, haciendo referencia a que actualmente ya se encuentra bien, pero ha pasado días complicado como consecuencia de la enfermedad.

"Como aún soy positivo y soy susceptible de contagiar, por protocolo de seguridad no puedo ir", aclara el comunicador el motivo por el que sigue de baja a pesar de encontrarse bien. "Yo creo que la gente nos va a confundir, como tenemos la misma edad y somos los dos del País Vasco...", bromeaba el también presentador de 'First Dates' para continuar con el reality.

Muchas gracias querido @carlos_sobera jajajajajaja enorme, un abrazo grande y abrazo a todos! Aquí viendo #ConexiónHonduras10 — Ion Aramendi (@ionaramendi) June 26, 2022













Aumento de contagios por covid

La trasmisión de la covid encadena dos semanas de ascenso en coincidencia con el avance de las nuevas variantes de ómicron (BA.4 y BA.5), no solo en España sino también en otros países del entorno europeo, un escenario epidemiológico que repercute en la ocupación hospitalaria, que asciende del 5,5 % al 6,6 % en la última semana, con más de 8.200 pacientes ingresados.

La situación epidemiológica en España viene empeorando en las últimas semanas y principalmente desde este martes, con una incidencia acumulada en los ciudadanos de 60 años a más, que ha escalado en más de 100 puntos, hasta los 755 casos. Mientras, la ocupación hospitalaria general ha rebasado el umbral de los 8.000 pacientes (sube desde los 6.700 en dos semanas) y con las UCI que sobrepasan el 4,3 %, considerado riesgo muy alto de saturación, con 388 pacientes críticos.

Tanto Organización Mundial de la Salud (OMS) como expertos y epidemiólogos llevan meses insistiendo en no bajar la guardia con los test diagnósticos en toda la población porque, aunque en menor medida, las nuevas variantes de ómicron ya estaban presentes en el escenario y han ido ganando terreno en detrimento de la BA.2, que fue mayoritaria durante gran parte la sexta oleada.