Última hora sobre el estado de salud de Dani Mateo tras ausentarse de 'Zapeando'

La pasada semana, 'Zapeando' sorprendía a sus fieles espectadores con la ausencia de Dani Mateo al frente del espacio. "Buenas tardes y bienvenidos a Zapeando. Primero voy a presentar, que iba a empezar ya con las noticias", comenzaba diciendo Lorena Castell cogiendo las riendas del programa en sustitución de su compañero. "Hace tanto tiempo que no vengo que he dicho, ostras, que raro volver y encima de presentadora", apuntaba, dejando claro que Dani Mateo no iba a estar presente en el programa.

"Hoy presento yo, que Dani se ha quedado en su casa", decía la comunicadora desde su cuenta de Instagram. No obstante, nadie del programa de laSexta dio una explicación al respecto, lo que preocupó a sus seguidores, dado que no sabían si se debía a un problema de salud u otros proyectos profesionales. Pasaron los días y seguían sin decir el motivo por el que Mateo seguía estando ausente en el espacio.

El viernes seguía sin aparecer y fue Cristina Pedroche quien se puso al frente del espacio. Su presencia al frente del programa ha vuelto a despertar la curiosidad de los espectadores más fieles del programa, que se han vuelto a preguntar por qué Dani Mateo no estaba presente en el plató de La Sexta. "Vamos a intentar hacer un programa maravilloso con mis compañeros, que son increíbles", explicaba Cristina Pedroche.









"Como me entre una tos..."



Sin embargo, esta vez, el presentador de 'Zapeando' decidió pronunciarse en sus redes sociales para aclarar cómo se encuentra y por qué sigue en casa. "Lo he intentado, amigos, pero sigo encontrándome fatal y la voz no me da. Disfrutad mucho de Zapeando y nos vemos el lunes", decía Mateo, haciendo referencia a que se encuentra mal de la garganta y quedaría en casa descansando, además de confirmar que volvería oficialmente el lunes tanto a 'Zapeando' como a 'El Intermedio'.

Y así ha sido. Este lunes, Mateo ha vuelto a presentar el formaro de laSexta. "Equipo, os he echado tanto de menos", decía nada más comenzar el programa. "¿Qué era de mi vida sin poder hablar de esos perretes cantantes y esos chinos locos?", agregaba muy irónico. "Bienvenidos a Zapeando 2.132 hoy con lo que queda de Dani Mateo", señalaba, dejando caer que todavía no se encuentra del todo bien. "Además a tu edad, que cuando te pones malito no sabes si es la última vez que nos vas a ver", bromeaban sus compañeros.

"La voz la tengo tocadita, pero ya veréis", reconocía el conductor del espacio de laSexta. "Como me entre una tos... Es esto es de que sacas la posguerra de dentro. La de abuelo que puedes sacar una bala", bromeaba al respecto. Más allá de las bromas, reconoció estar "contento" por estar "de vuelta", lo mismo que expresaron sus compañeros de plató.