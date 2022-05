Última hora sobre el estado de salud de Belén Esteban tras pasar por quirófano:"No lo han dicho con exactitud"

El pasado lunes, Belén Esteban vivió uno de sus días más difíciles en 'Sálvame'. No es la primera vez que la colaboradora se ve obligada a abandonar el plató. En algunas ocasiones ha sido un enfado o fuertes discusiones las que le ha llevado a irse voluntariamente, mientras que otras veces ha sido un problema de salud el que le ha empujado a marcharse. Hace un tiempo, la colaboradora tuvo que ser atendida por sanitarios al sufrir una bajada de azúcar como consecuencia de su diabetes. Sin embargo, esta vez, ha sido atendida por los médicos por otro motivo.

El programa de Telecinco propuso a sus tertulianos enfrentarse a una de las pruebas de 'Supervivientes', aunque con menos dificultad. El equipo colgó una barra del techo del plató y ganaría quien tardase más en caerse. Llegó el turno de Belén Esteban y Lydia Lozano. Ambas se mantenían con dificultad hasta que la Princesa del Pueblo se cayó brutalmente contra el suelo. Mientras que ella aseguraba "me he roto el tobillo", el equipo médico le pedía calma y se disponían a trasladarla a un hospital cercano. Tras varios minutos de incertidumbre y preocupación, los compañeros de 'Sálvame' confirmaban que Belén se ha roto la tibia y el peroné.

"Tenemos novedades. Lo que nos pensábamos que iba a ser una cosa muy lejana, no va a ser tan lejana. Al final los médicos han decidido operar a Belén", anunciaba Jorge Javier Vázquez desde 'Sálvame'. "Pero la recuperación va a ser mejor", puntualizaba Carmen Borrego. "Los médicos han decidido que hay que operar y la operación va a ser inminente. Probablemente esta misma semana", señalaba el presentador.

Imágenes de Belén Esteban después de su caída y su salida del plató en silla de ruedas durante la publicidad ???? #YoVeoSálvamepic.twitter.com/pSlbloftrb — Diego ?? (@diegobferrandez) April 25, 2022





"Nos han dicho que todo bien"

La Princesa del Pueblo sigue sin querer pronunciarse al respecto, ya que parece estar pasándolo muy mal. Tal y como han asegurado miembros del equipo, está "absolutamente devastada" porque tampoco ha podido subir a su habitación y está durmiendo en el sofá. "Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapps y llamadas de teléfono lo agradezco de corazón. Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo, pero solo quería deciros que gracias por vuestro cariño", se limitaba a decir la tertuliana desde su cuenta de Instagram.

Finalmente, este jueves, la colaboradora fue ingresada en el Hospital de la Luz. Después de tener que amplazar la operación diez días como consecuencia de las yagas que le provocó la escayola, Esteban ha sido intervenida este viernes. Han sido sus compañeros de 'Ya es mediodía' los encargados de comunicar cómo se encuentra. Tal y como ha contado Marc Calderó, la operación ha salido bien, por lo que la tertuliana de Mediaset ya se encuentra recuperándose de la cirugía en la habitación.

"Nos han dicho que todo bien", decía Miguel Marcos, el marido de la comunicadora para dejar claro que todo ha salido bien. "Todavía no nos lo han dicho con exactitud y todavía no he podido verla pero ha ido bien", insistía. A pesar de ello, a la colaboradora de Telecinco todavía le quedan un par de meses de reposo y sin apoyar el pie para recuperarse por completo. Es por esto por lo que se ha visto obligada a cancelar todos sus proyectos, entre los que se encuentra acudir a 'Sálvame' y Sabores de la Esteban.