Última hora sobre el estado de salud de Belén Esteban tras su aparatosa caída en 'Sálvame': "Trabajando duro"

Belén Esteban, la conocida colaboradora de televisión, ha comenzado a ver sus resultados tras llevar a cabo numerosas sesiones de rehabilitación. La colaboradora tuvo que ser operada de urgencia de la tibia y el peroné. 63 días después ha podido caminar por primera vez. La coloquialmente llamada 'princesa del pueblo' ha decidido hacer público su avance en su perfil de Instagram, con una foto en la que aparece con su fisio Vicky, su pierna aparece sujeta con una bota ortopédica. De tal forma, que la zona de la fractura está inmovilizada aunque pueda apoyar el pie y mover el tobillo. Además, se muestra apoyada sobre dos muletas, las cuales le facilitan poder caminar.





Junto a la imagen ha añadido un pie de foto: "Todavía queda pero lo voy a conseguir" el cual remarca las ganas de recuperarse lo antes posible, después de estar de lunes a viernes luchando por su recuperación.

Su contratiempo de salud ha provocado que la colaboradora haya tenido que cambiar su vida por completo, no solo su vida laboral, sino que además se ha visto afectada su manera de poder disfrutar de su tiempo de ocio.





"Qué ganas de volver a mi vida normal"



Tras su caída la colaboradora fue ingresada en el Hospital de la Luz. Después de tener que aplazar la operación diez días como consecuencia de las llagas que le provocó la escayola, Esteban fue intervenida. Desde 'Ya es mediodía', Marc Calderó confirmó que la operación ha salido bien, por lo que la tertuliana de Mediaset ya se encuentra recuperándose de la cirugía. Esteban ya lleva dos meses de baja, alejada de los platós de televisión y solo se ha pronunciado desde sus redes sociales.

Durante una gran temporada de recuperación, el equipo de Telecinco afirmaba que la colaboradora estaba "absolutamente devastada" por las dificultades que le ha supuesto la lesión como el tener que dormir en el sofá. "Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapps y llamadas de teléfono lo agradezco de corazón. Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo, pero solo quería deciros que gracias por vuestro cariño".





Tras pasar una época difícil en la que aseguraba no tener ánimo, parece que la comunicadora ya se encuentra más optimista al encontrarse en la recta final de su recuperación. Asimismo, se ha mostrado muy agradecida con sus seguidores de Instagram en todo momento por todos los mensajes que ha recibido: "Gracias, no me cansaré nunca de decir esta palabra".

De igual manera, se ha mostrado ansiosa por recuperarse y retomar su día a día: "Qué ganas de volver a mi vida normal". Junto a este comentario, Esteban ha compartido una imagen en la que se puede ver que ya le han quitado la escayola y su pie solo esta recubierto de unas vendas más finas. Es por esto por lo que se especula que la Princesa del Pueblo no tardará en recuperar su asiento en 'Sálvame'.

Después de meses de recuperación, su primer acto público lo llevó a cabo el pasado jueves, cuando se reunió con varias compañeras del programa para recordar a Mila Ximénez.