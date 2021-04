'Todo es mentira' publica una conversación con Vox tras las cámaras y contradice el discurso de Monasterio

Con motivo de las elecciones del 4-M convocadas por Isabel Díaz Ayuso, 'Todo es mentira' ha organizado un debate bajo el nombre 'El debate de los idealistas'. El programa de Cuatro ha reunido a las principales fuerzas políticas con opciones de entrar en la Asamblea de Madrid, con la diferencia de que han invitado "a las jóvenes promesas de cada partido". Sin embargo, no contaron con la presencia de Vox, dado que rechazaron participar.

Lo más llamativo de esto, es que el espacio de Cuatro contará con los representantes más jóvenes de cada partido, todos ellos "menores de 30 años": Noelia Núñez (PP); Javier Guardiola (PSOE), Eduardo Rubiño (Más Madrid), Joaquín Patilla (Ciudadanos) y Lilith Verstrynge (Unidas Podemos).

A raíz de esto, este jueves, el programa de Cuatro ha decidido cargar contra el partido liderado por Santiago Abascal tras rechazar su invitación. Esto se debe a que, el mismo día que se celebró el mencionado debate, Rocío Monasterio aseguró que Vox iba a asistir a todos los debates: "VOX va a ir absolutamente a todos los debates". Tras recordar sus declaraciones, el presentador se ha mostrado muy crítico con la política. "A todos, a todos, a todos... ¿Lo habéis oído?", ha comentado Risto Mejide muy sarcástico.

"Escuchando a Rocío Monasterio, entendemos que muchos la crean y piensen que no hemos invitado a Vox. De hecho, las redes sociales se nos llenaron de mensajes recriminándonos que no contamos con la tercera fuerza política del país. Incluso nos acusaron de votar a Vox en nuestro programa", recordó Marta Flich.

"Nosotros ya explicamos la ausencia de Vox y dijimos que decidieron no venir. Entendemos que escuchando a Monasterio a algunos les hayan surgido dudas. No pasa nada, vamos a ser más explícitos. Así nos lo habéis pedido, así lo vamos a hacer", señaló el conductor del espacio de Cuatro dando paso a unas imágenes que sacaban a la luz los mensajes que habían intercambiado la producción de 'Todo es mentira' y prensa de Vox.

La conversación con Vox tras las cámaras

"Me gustaría hablar contigo por un programa especial de elecciones que estamos preparando", le decía el equipo del programa, cuya propuesta no pareció convencer al partido, quien se negó rotundamente a asistir al espacio. "Sabes perfectamente que no tenemos ningún tipo de relación con vosotros. Todavía estamos esperando a que rectifiquéis las difamaciones y manipulaciones sobre VOX. No vamos a colaborar a que intentéis dar apariencia de neutralidad participando en ese circo", reaccionó el partido.

A pesar de su negativa, el espacio de Cuatro quiso explicar detalladamente en que consistía su debate sin responder a las acusaciones de Vox. "No vamos a atender a vuestras solicitudes. No vamos a valorar nada", insistía Vox. "Solo valoraremos cuando os disculpéis de toda la mentira vertida sobre Vox. Mientras tanto, podéis seguir manipulando, pero lo haréis sin nuestra colaboración", agregó.

"Este programa se disculpa por todas las mentiras que haya vertido sobre Vox. Es decir, ninguna. A partir de ahí, lamentablemente, el momento ya pasó y casi 3 millones de espectadores pudieron ver cómo debatían el resto de formaciones políticas", concluyó el presentador, contradiciendo así el discurso de Monasterio.