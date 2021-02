'Todo es mentira' acusa a Alfonso Serrano de "renegar" de Ayuso: "Ya no va a ser portavoz del Gobierno"

Este martes, 'Todo es mentira' quiso analizar una polémica noticia que sacó 'El Mundo', en la que el medio aseguraba que hay una 'campaña de sabotajes diarios contra el nuevo Hospital Isabel Zendal' de Madrid. Ante esto, Risto Mejide no se mostró muy convencido y quiso averiguar la verdad.

Fue por esto por lo que, en primer lugar, el espacio de Cuatro entrevistó a tres sindicatos de enfermeros presentes en el hospital. Ante las preguntas del presentador, relacionadas con la sonada noticia, todos los entrevistados lo negaban y arremetían contra los responsables, mostrándose aparentemente molestos.

Tras conocer la versión de los trabajadores, el presentador realizó una conexión en directo con Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, para conocer su opinión. El político corroboró la noticia del mencionado periódico y aseguró que iban a poner al frente a las autoridades pertinentes para solucionar el problema.

"¿Usted ha podido ir a comprobar esa información? Nosotros tampoco. ¿Por qué el director del Zendal no ha querido entrar en directo en el programa para poner encima de la mesa esas pruebas? A mí cuando eso ocurre me pasan dos cosas: primero, desconfío del que no quiere dar datos; y segundo, tiendo a confiar en los trabajadores, en la gente de abajo, en la gente que no tiene ningún interés político", declaró Mejide tras asegurar que "desconfiaba" de sus palabras.

Para poner solución a su desconfianza, Serrano decidió invitar formalmente al equipo del programa de Cuatro a visitar el Zendal, lo que el conductor del espacio aceptó, pero con una condición: "Aceptamos la invitación pero tiene que ser el día que nosotros queramos, por sorpresa".

"Cuando ahora vaya a Ayuso se acordará"

"Hablemos represalias ¿Cuándo vamos a Moncloa con globos de agua?", le preguntó, de repente, Antonio Castelo. "Yo lo que espero es ir a Moncloa en breve, pero para ver a Pablo Casado como presidente del Gobierno", respondió el entrevistado por su parte. "Tómese su tiempo", le aconsejaba Miguel Lago, entre risas.

La respuesta de Serrano provocó las carcajadas de los colaboradores, quines repetían "¿A quién ha dicho?", "Pensaba que iba a decir Ayuso". "¿A Pablo Casado? Pero, Alfonso, Casado no se quien es, pero Ayuso me suena un poco más", bromaba Castelo muy irónico. "¿Quería decir Ayuso no?", insistía el presentador.

"He dicho Pablo Casado que es el líder nacional del Partido Popular y quien será el próximo presidente del Gobierno", aclaraba Serrano. "¡Hala! Usted ya no va a ser portavoz del Gobierno... Cuando ahora vaya a Ayuso se acordará... Bueno, se acordará, se lo voy a pasar yo. Le voy a decir: 'Isabel, Serrano renegando en Cuatro, Serrano renegando", continuaba diciendo Lago.

"Sé que os gusta enredar, pero todo lo bueno que le pase a Madrid y todo lo bueno que haga Ayuso, es para ayudar a Pablo Casado para que sea presidente", aclaró el política, para dejar atrás cualquier tipo de malentendido. "Alfonso, le voy a decir una cosa, ya sin comedia. Somos fans tuyos porque eres enredable, un mago hablando. Lo haces muy bien", concluía Castelo.